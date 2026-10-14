Добро пожаловать на онлайн-викторину ко Дню Республики Казахстан!

25 октября в Казахстане отмечают День Республики — праздник, который напоминает, как республика начала строить собственное государство.

В честь этого дня мы подготовили викторину о том, как Казахская ССР стала Республикой Казахстан. Вопросы помогут проверить, насколько хорошо вы знаете историю праздника, государственные символы, первые годы независимости и то, как страна устроена сегодня, после реформы 2026 года.

Вас ждут 20 вопросов разной сложности. В трёх из них верных ответов несколько, а в одном нужно узнать флаг по картинке. Правильные ответы с короткими пояснениями появятся после результата, так что вопросы можно взять и для классного часа.

Средний балл В среднем пользователи отвечают верно на 5,5 из 20 вопросов. Викторина День Республики Казахстан Начать

Поделитесь результатом в комментариях: на сколько вопросов вы ответили правильно? Какие факты знали, а о каких узнали впервые?

Расскажите, как отмечают День Республики в вашем городе, школе или на работе. А если помните, как в ноябре 1993 года меняли рубли на первые тенге, поделитесь и этим. Возможно, ваши истории станут темой следующих викторин на kz24.news.