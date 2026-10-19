Стоимость проезда в автобусах Шымкента планируют повысить с нынешних 70 до 100 ₸. В городском управлении пассажирского транспорта сообщили, что новый тариф предполагается ввести с 1 января 2027 года. Рост составит 30 ₸, или 42,9%.

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков объяснил необходимость пересмотра тем, что действующий тариф не покрывает расходы перевозчиков, а разницу приходится компенсировать государственными субсидиями. При этом решение ещё нельзя считать окончательно вступившим в силу: действующее постановление акимата по-прежнему устанавливает тариф 70 ₸ при электронной оплате.

Для пассажира, который ездит на работу дважды в день 22 рабочих дня в месяц, транспортные расходы при тарифе 100 ₸ вырастут с 3 080 до 4 400 ₸ — на 1 320 ₸ в месяц, или на 15 840 ₸ в год, по расчётам KZ24.NEWS.

Перевозчики рассчитали средний тариф уже в 736 ₸

На самом деле предложение о 100 ₸ появилось раньше сегодняшнего заявления акима. 1 октября управление пассажирского транспорта опубликовало протокол тарифной комиссии. Все десять присутствовавших членов комиссии поддержали повышение с 70 до 100 ₸ с 2027 года.

В том же документе приведены расчёты самих перевозчиков по действующей методике. Минимальный расчётный тариф по маршрутам составил 280,99 ₸, максимальный — 1 916,44 ₸, а средний — 736,21 ₸. Несмотря на эти суммы, комиссия предложила ограничиться 100 ₸, сославшись в том числе на платёжеспособность населения и необходимость сохранить доступность общественного транспорта.

То есть даже после предполагаемого повышения пассажирский тариф останется значительно ниже расходов, которые перевозчики заявляют в расчётах. Комиссия прямо указывает, что увеличение платы должно уменьшить объём субсидирования, но полностью бюджетное финансирование перевозок не отменяет.

На субсидии в 2026 году предусмотрено 44,8 млрд ₸

Масштаб нагрузки виден в городском бюджете. После последних изменений по программе субсидирования пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям на 2026 год предусмотрено 44,842 млрд ₸.

Именно субсидиями компенсируется разница между платой пассажиров и расчётными затратами перевозчиков. Однако из опубликованных документов пока нельзя определить, насколько конкретно уменьшатся расходы бюджета после повышения тарифа до 100 ₸. Новый расчёт субсидий на 2027 год публично не представлен.

Сыздыкбеков также обратил внимание ещё на одну проблему: электронная статистика фиксирует только оплативших поездку пассажиров. По словам акима, если в автобусе едут 100 человек, а оплатили 50, городские данные показывают лишь 50 пассажиров. Это влияет на оценку загрузки маршрутов и необходимого количества автобусов.

100 ₸ пока не новый действующий тариф

Сегодня юридически действует постановление акимата Шымкента № 5240 от 14 октября 2024 года. Оно устанавливает стоимость поездки в размере 70 ₸ при электронной оплате — банковской или транспортной картой, через оператора связи либо мобильное приложение.

Чтобы стоимость действительно изменилась, действующее регулирование должно быть заменено или скорректировано соответствующим актом акимата. Отдельного опубликованного постановления, уже вводящего тариф 100 ₸ с 1 января 2027 года, KZ24.NEWS на момент проверки не обнаружил.

Школьникам власти обещают сохранить бесплатный проезд. Аким также заявил о сохранении льгот для пожилых людей и молодёжи. Сейчас отдельным решением в Шымкенте бесплатный проезд предоставляется школьникам и ряду социальных категорий, а для студентов действует льготный тариф 50 ₸. Как именно будет выглядеть полная сетка льгот после повышения основного тарифа, пока не опубликовано.

Шымкент уже пытался пересмотреть стоимость поездок ранее. KZ24.NEWS писал о планах поднять безналичную оплату до 100 ₸, а наличную — до 200 ₸. В 2024 году власти от этого повышения отказались, и позднее в городе сохранили электронный тариф 70 ₸.