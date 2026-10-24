Казахстан получил сразу два новых прямых авиамаршрута в Оман. Air Astana начала выполнять рейсы из Астаны и Алматы в Салалу— курортный город на юге страны.

Первый самолёт из Алматы отправился в Салалу 23 октября, а 24 октября состоялся первый рейс из Астаны. Как сообщили в Министерстве транспорта Казахстана, оба стартовых рейса отправились с полной пассажирской загрузкой. На борту самолёта из столицы находились 140 пассажиров. Полёты выполняются на Airbus A320.

Салала — один из основных туристических центров Омана на побережье Аравийского моря. Новые маршруты ориентированы в том числе на туристический поток из Казахстана и расширяют выбор прямых направлений для зимнего отдыха.

Запуску рейсов предшествовало новое межправительственное соглашение о воздушном сообщении между Казахстаном и Оманом. Документ подписали 6 октября во время встречи президента Касым-Жомарта Токаева и султана Омана Хайсама бен Тарика.

При этом прямое авиасообщение между двумя странами существовало и раньше. SalamAir выполняет рейсы Алматы — Маскат, поэтому новые направления Air Astana фактически расширяют маршрутную сеть между Казахстаном и Оманом сразу на два туристических маршрута.

В Минтранспорте рассчитывают, что увеличение числа прямых рейсов будет способствовать росту туристических поездок, а также развитию торгово-экономических и культурных связей между странами.