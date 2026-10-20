Казахстан намерен сокращать потребление воды в сельском хозяйстве, одновременно сохраняя эффективность производства. Для этого правительство стимулирует переход на водосберегающие технологии и пересматривает подходы к структуре посевов, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Минсельхоз.

В декабре 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов поручил акиматам южных регионов диверсифицировать посевные площади и сокращать долю водоёмких культур. Эти меры рассматриваются как часть подготовки к вегетационному сезону 2026 года в условиях продолжающегося маловодного периода.

В поиске решений изучается и зарубежный опыт. Казахстанские специалисты проходят обучение в Китае, где знакомятся с технологиями модернизации ирригационных систем, цифрового учёта воды и повышения эффективности полива. Программа также включает изучение эксплуатации малых гидроэлектростанций и практические выезды на водохозяйственные объекты. Полученные знания могут быть использованы при совершенствовании водной инфраструктуры страны, однако конкретные проекты по внедрению изученных решений пока не названы.

Одновременно государство расширяет поддержку фермеров, внедряющих современные системы полива. По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, к 1 сентября 2026 года водосберегающие технологии применялись на 702,3 тыс. га — это 36% всех орошаемых земель страны. В 2023 году показатель составлял 237,1 тыс. га.

Возмещение затрат на приобретение и установку водосберегающих систем увеличено до 80%, а субсидирование стоимости поливной воды при их использовании — до 85%. На инвестиционное субсидирование таких технологий в 2026–2028 годах предусмотрено 214,6 млрд ₸.

Однако переход на новые технологии требует не только государственной поддержки, но и адаптации сельского хозяйства к условиям водообеспечения. Изменение структуры посевов затрагивает производственные решения хозяйств, а внедрение современных систем орошения требует первоначальных вложений и соответствующей инфраструктуры.

Таким образом, одна из ключевых задач водной политики Казахстана — повысить эффективность использования воды без ущерба для устойчивости сельскохозяйственного производства. Результат будет зависеть от того, насколько экономически оправданными окажутся новые технологии для фермеров и как быстро удастся модернизировать ирригационную инфраструктуру.