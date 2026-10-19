Очередникам Алматы предложат 594 квартиры в новом жилом комплексе «Калкаман-2» в Наурызбайском районе. Приём заявок откроется 22 октября и продлится до 2 ноября, а отбор участников назначен на 3 ноября.

Жильё продаётся в чистовой отделке по фиксированной цене 359 000 ₸ за квадратный метр. Самые дешёвые четыре однокомнатные квартиры площадью 35,4 м² стоят 12 708 600 ₸. Самые большие трёхкомнатные площадью 78,5 м² — 28 181 500 ₸. Это следует из карточки объекта.

При этом участвовать могут не все желающие. «Отбасы банк» объявил приём только среди своих вкладчиков, состоящих на учёте нуждающихся в жилище. На сберегательном счёте должны быть накопления не менее 10% от суммы займа.

Сколько стоят квартиры в «Калкамане-2»

Всего в пул включены 184 однокомнатные, 248 двухкомнатных и 162 трёхкомнатные квартиры. Однако внутри одной комнатности есть разные площади и цены.

4 однокомнатные квартиры — 35,4 м² по 12 708 600 ₸;

180 однокомнатных — от 36,2 до 37,4 м², то есть примерно от 12 995 800 до 13 426 600 ₸;

158 двухкомнатных — от 51,6 до 54,4 м², или примерно от 18 524 400 до 19 529 600 ₸;

90 двухкомнатных — от 60,2 до 61,6 м², или от 21 611 800 до 22 114 400 ₸;

162 трёхкомнатные — от 76,1 до 78,5 м², или от 27 319 900 до 28 181 500 ₸.

Суммы рассчитаны KZ24.NEWS исходя из опубликованных площадей и единой цены 359 000 ₸ за квадратный метр. То есть распространённая формулировка о трёхкомнатных квартирах «за 22 с лишним миллиона» существенно занижает верхнюю границу: самые большие варианты стоят более 28 млн ₸.

Комплекс состоит из семи девятиэтажных домов. В официальном объявлении банка датой ввода объекта в эксплуатацию указано 24 апреля 2026 года. Вместе с жилыми домами в новом районе построены школа и детский сад.

Для части очередников ставка может быть не 5%, а 2%

На Baspana Market объект №10439 отмечен сразу двумя направлениями — МГП 2-10/5-10. Поэтому говорить, что все квартиры выдаются исключительно по ставке 5%, не совсем точно.

По направлению 2-10-20 «Отбасы банк» указывает ставку 2% годовых с ГЭСВ от 2,0% до 2,1%, минимальный первоначальный взнос 10% и срок до 20 лет. Право на это направление имеют восемь льготных категорий — в том числе многодетные семьи, люди с инвалидностью I и II групп, семьи с детьми с инвалидностью, дети-сироты, вдовы и вдовцы и отдельные категории ветеранов.

Для направления 5-10-20 ставка составляет до 5% годовых, ГЭСВ — от 5,2% до 5,8%, первоначальный взнос — от 10%. Банк также требует гражданство Казахстана, статус очередника и доход от трудовой или предпринимательской деятельности за последние шесть месяцев.

70% жилья отдадут приоритетным категориям

На 70% квартир первоочередное право получили восемь льготных категорий. Причём 20% от общего объёма жилья отдельно предусмотрено для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если эта доля не будет востребована, квартиры перераспределят среди остальных приоритетных категорий по установленным правилам.

Оставшиеся 30% предназначены для других граждан, состоящих на жилищном учёте.

Победителей определят прежде всего по дате постановки на учёт нуждающихся в жилье. Поэтому подача заявления в первые минуты 22 октября сама по себе не даст преимущества перед человеком, который стоит в очереди дольше. Только если дата постановки на учёт у двух претендентов совпадает, банк будет учитывать дату и время подачи заявления.

Заявки принимаются через портал недвижимости «Отбасы банка» по объекту №10439. После отбора получение квартиры всё равно зависит от прохождения банковской квалификации и подтверждения платёжеспособности.