В Казахстане крупные мосты начали проектировать с обязательным использованием BIM-технологий. С 1 августа 2026 года это требование действует для мостовых сооружений длиной от 100 метров, а в следующие четыре года цифровое моделирование планируют распространить и на большинство других строительных объектов.

BIM — информационное моделирование, при котором создаётся цифровая модель объекта с его геометрией, конструктивными элементами и другими инженерными данными. Такой подход позволяет использовать одну модель на разных этапах — от проектирования до последующего обслуживания сооружения.

Переход будет проходить поэтапно. Следующий рубеж установлен на 1 января 2028 года: BIM станет обязательным при проектировании автомобильных дорог I и II категорий. С 1 января 2030 года требование должно распространиться практически на все строительные объекты, кроме сооружений третьего уровня ответственности. Новые сроки предусмотрены приказом министра промышленности и строительства Казахстана от 19 марта 2026 года.

Для дорожной отрасли нормативную базу готовит «КаздорНИИ». Институт разработал отдельный свод правил по применению BIM при проектировании автомобильных дорог.

Первый собственный проект «КаздорНИИ», выполненный с использованием информационного моделирования, уже подготовлен. Это мостовой переход с подходами в Уральске, проект которого сейчас находится на рассмотрении «Госэкспертизы».

Цифровизация затрагивает не только строительство новых объектов. Для обследования существующих мостов специалисты начали применять воздушное и наземное LiDAR-сканирование и фотограмметрию. Технологии позволяют получить точную трёхмерную модель сооружения и использовать её для оценки технического состояния. Полученная информация затем поступает в разработанную институтом систему управления эксплуатацией мостов. В ней собираются сведения о сооружениях, результаты обследований и данные об их текущем состоянии.

Параллельно в Казахстане пытаются унифицировать подходы к ремонту дорог. «КаздорНИИ» подготовил типовые конструкции дорожных одежд для среднего ремонта автомобильных дорог I–V категорий. Решение должно позволить быстрее подбирать варианты усиления покрытия с учётом его фактического состояния и условий конкретного участка.

К работе привлекают и зарубежных специалистов. Совместно с польским Научно-исследовательским институтом дорог и мостов IBDiM планируется проводить исследования и пилотные проекты, а также разрабатывать типовые конструкции мостов с учётом климата, геологии и условий эксплуатации в Казахстане.

Таким образом, переход на BIM в дорожном строительстве уже перестал быть экспериментом: для крупных мостов цифровое моделирование стало обязательным, а с 2028 года требование начнут распространять на основные категории автомобильных дорог.