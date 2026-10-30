В Казахстане расширили возможности портала Kazkenes, через который граждане могут следить за деятельностью общественных советов и обращаться к ним. На платформе появились три новых функциональных модуля, включая сводный мониторинг работы советов и интерактивный календарь мероприятий.

Система мониторинга должна собирать в одном месте данные о заседаниях, рекомендациях, общественных мониторингах и выездных проверках региональных советов и советов при центральных государственных органах. В календаре пользователи смогут отслеживать предстоящие заседания, общественные слушания и другие мероприятия.

Ещё одним каналом взаимодействия стал Telegram-бот Kazkenes. Параллельно 200 секретарей общественных советов разных уровней прошли онлайн-обучение по работе с обновлённой платформой.

Масштаб системы достаточно большой. По последним данным Министерства культуры и информации, в Казахстане работают 264 общественных совета: 36 республиканских и 228 местных. В первом полугодии 2026 года они рассмотрели более 3,4 тыс. проектов нормативных правовых актов и свыше 900 обращений граждан. Около 60% обращений, по данным ведомства, получили положительное решение.

Сам Kazkenes существует не первый год. На портале публикуются составы советов, повестки и протоколы заседаний, материалы и сведения об общественных инициативах. Пользователь также может направить обращение и проверить статус его рассмотрения. К середине 2026 года портал, по данным Минкультуры, набрал около 1,8 млн посещений.

Модернизация проводится в рамках проекта «Повышение потенциала общественных советов», который стартовал в мае 2026 года. Его реализует Гражданский Альянс Казахстана по заказу Министерства культуры и информации при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив. При запуске проекта было заявлено, что ежегодно на развитие портала должны добавляться как минимум три новые функции — именно столько модулей сейчас и внедрено.

Проект предусматривает и поддержку инициатив на местах. Сейчас реализуются 10 проектов, получивших малые гранты. Они связаны с социальными услугами, местной инфраструктурой, защитой прав детей, экологией и контролем качества питания в образовательных организациях. Изначально в условиях проекта как раз предусматривалось ежегодное вовлечение как минимум десяти общественных советов через механизм малых грантов.

При этом цифровизация сама по себе не означает, что рекомендации общественных советов становятся обязательными для государственных органов. Советы остаются консультативно-совещательными и наблюдательными структурами. Практическое значение модернизации Kazkenes прежде всего в другом: заседания, обращения, мониторинги и результаты работы разных советов становятся проще для публичного отслеживания.