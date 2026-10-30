В области Абай продолжили восстановление популяции сибирского осетра в Иртыше. 29–30 октября в реку возле села Крупское Жанасемейского района выпустили около 22 тыс. молодых рыб.

Зарыбление провело областное управление природных ресурсов совместно с рыбоводческим предприятием Ost Fish. В Иртыш отправили 8 тыс. годовиков массой не менее 150 граммов и ещё 14 тыс. сеголетков весом от 20 граммов.

Речь идёт не просто о пополнении промысловых запасов. Сибирский осётр включён в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных Казахстана. В материалах по ихтиофауне Иртыша вид также классифицируется как исчезающий, а его вылов запрещён.

Восстанавливать его популяцию в области Абай начали несколько лет назад. В 2023 году молодь сибирского осетра выпускали в Иртыш за счёт спонсорских средств. Последующие контрольные исследования показали первые результаты: летом 2024 года специалисты обнаружили в реке три экземпляра сибирского осетра. После исследований их вернули в естественную среду. В областном акимате тогда заявили, что полученные данные свидетельствуют о положительном эффекте предыдущего зарыбления.

Масштабы программы затем значительно выросли. В 2024 году только возле села Чаган в Иртыш выпустили 128 тыс. мальков сибирского осетра. В том же году Шульбинское водохранилище дополнительно пополнили 83 тыс. сазанов.

Нынешнее зарыбление было предусмотрено экологическим планом области Абай на 2026–2028 годы. В документе на этот год указаны 14 078 сеголетков и 8 350 годовиков сибирского осетра — суммарно 22 428 рыб. Кроме того, планировалось выпустить в Шульбинское водохранилище 30 004 годовика сазана. На зарыбление водоёмов в плане на 2026 год предусмотрено 24,8 млн ₸.

Отдельно в системе госзакупок размещалась закупка услуги по зарыблению Иртыша в области Абай с плановой стоимостью 34,94 млн ₸. Однако без изучения договора и технической спецификации напрямую приравнивать эту сумму именно к нынешнему выпуску 22 тыс. осетров некорректно.

Участвовавшая в зарыблении компания Ost Fish работает в селе Саратовка Восточно-Казахстанской области. Осетровое хозяйство было введено в эксплуатацию ещё в 2016 году. Инвестиции в проект оценивались в 1,8 млрд ₸, заявленная производственная мощность — 45 тонн мяса и четыре тонны осетровой икры ежегодно.

Выпуск рыбы в конце октября является частью многолетней попытки вернуть сибирского осетра в казахстанскую часть Иртыша. Насколько успешно восстанавливается естественная популяция, можно будет оценивать прежде всего по результатам последующих контрольных исследований, а не по количеству выпущенных мальков.