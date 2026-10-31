Строительство медицинского комплекса началось ещё в 2020 году. В 2025-м по поручению президента Казахстана из Специального государственного фонда выделили средства, необходимые для завершения объекта.

Площадь нового центра превышает 38 тыс. кв. метров. Основной лечебный корпус рассчитан на 148 мест. Кроме него, в комплекс входят пансионат для пациентов и сопровождающих и отдельный технический блок.

Центр должен стать крупной специализированной площадкой для Восточного Казахстана. Здесь смогут проходить диагностику и лечение жители Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей и области Абай. Власти рассчитывают, что благодаря этому части пациентов больше не придётся ездить за сложной медицинской помощью в республиканские клиники других регионов.

Одно из ключевых направлений — диагностика и лечение онкогематологических заболеваний. В центре предусмотрена возможность проведения высокотехнологичных процедур, включая трансплантацию костного мозга. Для этого учреждение получило современное диагностическое и лечебное оборудование. В частности, установлен 256-срезовый компьютерный томограф, ангиографические системы, а также создана лабораторная инфраструктура для работы со стволовыми клетками.

К запуску готовили не только здание и оборудование. 35 врачей, медицинских сестёр и инженеров прошли дополнительное обучение в казахстанских и зарубежных клиниках.

Открытие центра должно расширить возможности ранней диагностики заболеваний крови и проведения сложного лечения непосредственно на востоке страны. В церемонии запуска приняли участие первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев и аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.