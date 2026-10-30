В Астане представители молодёжных организаций, студенческого самоуправления, государственных органов, бизнеса и депутатского корпуса обсудили, как молодёжь может участвовать в реализации нового Послания президента. Экспертная площадка «Молодёжь в повестке национального развития» прошла в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилёва.

В центре обсуждения оказались инфраструктурное строительство, транспорт и логистика, развитие регионов и сельского хозяйства, а также цифровизация экономики. Участники рассматривали механизмы привлечения молодёжи к этим направлениям и взаимодействия молодёжных объединений с государственными структурами и бизнесом.

Контекст у встречи значительно шире обычного молодёжного форума. В Послании от 28 октября Токаев фактически объявил о запуске крупной программы инфраструктурной модернизации страны. До конца 2029 года на неё планируется направить из Национального фонда около 6,5 трлн ₸, причём 1,5 трлн ₸ предполагается выделить на социальные проекты уже в 2026 году и первые два месяца 2027-го.

На первом этапе в регионах должны построить около 70 объектов здравоохранения— больницы, перинатальные центры, станции скорой помощи, детские реабилитационные центры и другие учреждения. Ещё примерно 50 объектов должны появиться в сферах образования, спорта и культуры. Отдельное финансирование предусмотрено для ЖКХ, газификации и обеспечения населённых пунктов питьевой водой.

Президент заявил, что программа должна обеспечить работой сотни тысяч казахстанцев. Поэтому для молодёжи реализация Послания связана не только с общественными инициативами: предстоящая стройка потенциально создаст значительный спрос на инженеров, строителей, специалистов транспортной отрасли, энергетиков и работников других технических специальностей. При этом конкретное количество новых рабочих мест по профессиям Правительство пока не представило.

Большой блок Послания посвящён транспортной инфраструктуре. В 2027 году планируется запустить железнодорожную линию Бахты — Аягоз, которая должна увеличить пропускную способность направления в Китай на 20 млн тонн в год. Параллельно власти намерены цифровизировать транспортную отрасль и развивать отечественных логистических операторов.

Отдельным направлением станет цифровая экономика. Токаев поручил адаптировать государственное управление к работе с искусственным интеллектом, подготовить программу практического внедрения цифровых технологий в экономику и расширять их использование в различных отраслях. В финальной части Послания президент отдельно заявил, что рассчитывает на молодое поколение в реализации нового курса.

При этом по итогам встречи в ЕНУ пока не объявлено о запуске отдельной программы трудоустройства, стажировок или финансирования молодёжных проектов. Поэтому на данном этапе речь идёт прежде всего о формировании механизмов участия и диалоге между молодёжными организациями, государством и бизнесом, а не о новой государственной программе.

Диалоговую площадку организовал научно-исследовательский центр «Молодёжь».