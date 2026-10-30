Школы Улытау перенимают опыт столичной школы № 107

Руководители школ области Улытау посетили столичную школу № 107 проекта «Келешек мектептері», чтобы изучить её модель воспитательной работы и возможность перенести отдельные практики в школы региона.

Основной темой стала единая программа «Адал азамат». Директорам показали, как принципы честности, ответственности, патриотизма и трудолюбия пытаются интегрировать не только во внеклассные мероприятия, но и в повседневную школьную среду.

Это часть более масштабной реформы воспитательной работы. «Адал азамат» действует во всех организациях образования Казахстана с 2025/2026 учебного года, причём требования распространяются и на частные школы. Программа пришла на смену «Біртұтас тәрбие» и предусматривает единый подход к воспитательной работе, взаимодействию с родителями и оформлению школьного пространства.

В 2026/2027 учебном году программу расширили. В 5–7 классах вводится курс «Основы Конституции», в 8–11 классах — «Закон и порядок». Отдельное направление «Личная безопасность» посвящено навыкам поведения детей в потенциально опасных ситуациях. Одновременно запускается пилотный проект «Зелёная школа», который должен интегрировать экологические знания в учебный процесс.

По всей стране для внедрения «Адал азамат» подготовку уже прошли более 23 тыс. педагогов. Программа действует в том числе более чем в 700 частных школах.

Выбор именно школы № 107 в качестве площадки для обмена опытом примечателен. Это одна из школ нового формата «Келешек мектептері», где параллельно апробируют цифровые решения и искусственный интеллект. Вместе со школами № 101, № 99 и № 104 она участвует в тестировании ИИ-инструментов для повседневной работы педагогов. Используются в том числе казахстанские решения Roqed AI, Kashgari и Stem-solutions.

Кроме того, № 107 стала одной из первых столичных школ, где искусственный интеллект подключили к внутренним и наружным камерам видеонаблюдения. Система используется для контроля безопасности и дисциплины учащихся.

Таким образом, поездка директоров из Улытау фактически касается не только воспитательной программы. Они изучают модель школы, в которой государство пытается одновременно объединить единые ценностные стандарты, новую образовательную инфраструктуру и цифровые технологии