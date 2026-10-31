Казахстанская Академия гражданской авиации и Emirates Aviation University договорились о сотрудничестве в подготовке авиационных специалистов. Стороны намерены запускать совместные образовательные программы, развивать обмен студентами и преподавателями и проводить исследования в сфере современных авиационных технологий. Меморандум о взаимопонимании подписали во время визита казахстанской делегации в ОАЭ. Во встрече участвовали ректор Академии гражданской авиации Даулет Мамеков, вице-канцлер Emirates Aviation University Ахмад Аль Али и посол Казахстана в ОАЭ Рауан Жумабек.

Одним из основных направлений партнёрства станет академическая мобильность. Студенты и преподаватели двух вузов смогут участвовать в программах обмена и получать международный академический и профессиональный опыт.

Кроме того, стороны намерены разрабатывать совместные образовательные программы и специализированные курсы, организовывать повышение квалификации авиационных специалистов и развивать научные проекты.

Отдельный акцент сделан на практической подготовке кадров. Казахстанская сторона рассчитывает использовать опыт Emirates Aviation University для совершенствования образовательных программ и развития профессиональных компетенций будущих специалистов гражданской авиации.

Emirates Aviation University специализируется на авиационном образовании и подготовке кадров для отрасли. Партнёрство с ним должно дать казахстанским студентам и преподавателям дополнительный доступ к международной образовательной и исследовательской среде.

При этом меморандум пока определяет общие направления сотрудничества. Конкретные совместные программы, количество участников обменов и сроки их запуска предстоит согласовать отдельно.

Следующий этап переговоров запланирован на март 2027 года. Представители Emirates Aviation University должны приехать в Казахстан, где встречи пройдут в Астане и Алматы. Стороны рассчитывают уже более детально проработать совместные образовательные и научные проекты.