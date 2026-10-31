Связанных с Pin-Up Дмитрия Пунина и Марину Ильину объявили в розыск в Казахстане

В Казахстане в международный розыск объявлены связанные с игорным брендом Pin-Up Дмитрий Пунин и Марина Ильина. Их карточки появились в базе розыска органов правовой статистики Генеральной прокуратуры, сообщил журналист Михаил Козачков. Речь идёт о расследовании Агентства по финансовому мониторингу, связанном с предполагаемой организацией незаконного игорного бизнеса в Казахстане.

Само дело вокруг Pin-Up развивается уже продолжительное время. В феврале 2026 года АФМ официально сообщило, что, по версии следствия, деятельность онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO была организована группой лиц, действовавшей из-за рубежа через сеть связанных компаний.

Для маскировки деятельности, как утверждает следствие, использовалось зарегистрированное в Казахстане ТОО «Бонами», которое получило государственную лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ.

Финансовую инфраструктуру, по данным АФМ, обеспечивала сеть платёжных организаций. Деньги клиентов онлайн-казино аккумулировались на транзитных счетах, после чего часть средств конвертировалась в криптовалюту с использованием связанных компаний.

Ранее по этому делу в международный розыск уже объявили гражданина США Дмитрия Дружинского и гражданку Украины Марину Левкович (Гинзбург). Следствие считает их координаторами: они якобы занимались подбором участников схемы, взаимодействовали с платёжными организациями и банками и участвовали в создании инфраструктуры для приёма и вывода денег. Суд заочно санкционировал их содержание под стражей.

Теперь, по данным Козачкова, в казахстанской базе розыска появились Дмитрий Пунин и Марина Ильина. Журналист связывает их с владельцами международного бизнеса Pin-Up и сообщает, что они находятся на Кипре. По его информации, в рамках расследования ранее задерживались в том числе сотрудники банков второго уровня, которых подозревают в содействии выводу денег иностранным организаторам. Сумму средств, проигранных казахстанцами, журналист оценивает примерно в 100 млрд ₸.

При этом эта цифра, как и детали процессуального статуса Пунина и Ильиной в рамках казахстанского дела, требуют отдельного официального подтверждения АФМ.

Расследование продолжается. В отношении разыскиваемых и других фигурантов действует презумпция невиновности: их виновность может быть установлена только вступившим в законную силу приговором суда.