Казахстан и Сингапур договорились расширить сотрудничество в гражданской авиации — от безопасности полётов и подготовки инспекторов до внедрения новых авиационных технологий. Следующим этапом станет подписание полноценного меморандума, запланированное на первую половину 2027 года.

Авиационная администрация Казахстана (ААК) и Управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) подписали в Сингапуре Заявление о намерениях. Документ подписали глава ААК Майкл Дэниел и генеральный директор CAAS Хан Кок Хуан.

Стороны намерены создать постоянный формат взаимодействия между авиационными регуляторами двух стран. Среди основных направлений — безопасность полётов и авиационная безопасность, риск-ориентированный надзор, устойчивое развитие отрасли, инновации, новые технологии и повышение квалификации авиационных специалистов.

Отдельное внимание планируется уделить подготовке инспекторов и обмену опытом между регуляторами.

Сотрудничество ААК и CAAS началось раньше. В 2024 году стороны заключили соглашение в сфере обучения, в рамках которого в Казахстане реализовывались программы подготовки авиационных специалистов. Новый формат должен существенно расширить это партнёрство.

Закрепить договорённости планируется меморандумом о взаимопонимании. Его рассчитывают подписать в первой половине 2027 года во время визита представителей CAAS в Казахстан. Документ предусматривает создание механизма ежегодных встреч руководителей авиационных администраций. Они будут проводиться поочерёдно в Казахстане и Сингапуре. Стороны намерены регулярно оценивать результаты совместной работы и определять новые направления сотрудничества.

В ААК рассчитывают использовать сингапурский опыт в развитии риск-ориентированного авиационного надзора, обеспечении безопасности и профессиональной подготовке специалистов. Партнёрство также рассматривается как один из инструментов развития авиационных связей между Центральной и Юго-Восточной Азией и создания условий для дальнейшего роста пассажирских и грузовых перевозок.