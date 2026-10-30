В промышленной зоне Жанаозена полиция обнаружила частную базу, где предположительно осуществлялся незаконный оборот нефтепродуктов. На территории объекта задержали мужчину и изъяли четырёхтонную ёмкость с нефтепродуктами.

Операцию в микрорайоне Рауан провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области совместно со специальным подразделением полиции.

Уголовное дело уже возбуждено, однако МВД пока не раскрывает его квалификацию и не уточняет, какой именно нефтепродукт находился в ёмкости. Также неизвестны его фактический объём, стоимость и предполагаемый канал происхождения. Следствию предстоит установить, откуда продукция поступила на базу и для чего предназначалась.

Поэтому на нынешнем этапе некорректно утверждать, что полиция обнаружила нелегальную продажу или переработку топлива: официально подтверждён пока только предполагаемый незаконный оборот, а происхождение продукции устанавливается.

Эпизод происходит на фоне усиления борьбы с теневым оборотом топлива в Казахстане. По данным АФМ, только с начала 2026 года правоохранительные органы предотвратили 712 попыток незаконного вывоза ГСМ и начали восемь досудебных расследований по фактам незаконного оборота и контрабанды нефтепродуктов.

Особенно заметна проблема именно в нефтедобывающей Мангистауской области. Летом АФМ сообщало о выявлении здесь нелегального мини-НПЗ, который, по версии следствия, с 2022 года переработал более 28,5 тыс. тонн неучтённой нефти. Полученную продукцию затем якобы экспортировали за рубеж под видом мазута.

Ещё одно крупное дело было связано с компаниями Batys Nefte Trade, Standart Petroleum и Mangystau Oil Refining. Следствие утверждало, что в 2019–2023 годах участники схемы закупали нефть, перерабатывали её и по фиктивным документам вывозили продукцию через порт Актау. Только через одного трейдера за рубеж отправили более 160 тыс. тонн нефтепродуктов почти на 45 млрд ₸.

С сентября 2025 года ответственность за оборот нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, регулируется статьёй 233-1 УК Казахстана. Ранее аналогичная норма содержалась в статье 197, которая была исключена после изменений законодательства.

Свежая операция в Жанаозене пока значительно меньше предыдущих выявленных схем по масштабу. Её реальное значение станет понятно после того, как полиция установит происхождение продукции и выяснит, была ли частная база самостоятельной точкой хранения либо частью более крупной цепочки.