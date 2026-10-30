В Алматы 31 октября и 1 ноября проведут расширенную сельскохозяйственную ярмарку, на которую фермеры и производители из регионов Казахстана привезут более 400 тонн продуктов. В городском управлении предпринимательства и инвестиций обещают, что цены будут на 8–20% ниже среднерыночных.

Торговые ряды разместят в центре города — на улице Казыбек би между проспектом Абылай хана и улицей Панфилова. Здесь будут продавать продукцию непосредственно от производителей.

Основную часть поставок составят овощи —170 тонн, или примерно 42,5% заявленного объёма. Ещё 100 тонн придётся на мясную продукцию, 70 тонн — на молочную и 50 тонн — на фрукты. Вместе перечисленные категории дают 390 тонн, поэтому ещё как минимум 10 тонн должны прийтись на другие продукты, однако их ассортимент акимат пока не детализировал.

Заявленная скидка в 8–20% означает, например, что продукт со средней городской ценой 5 тыс.₸ на ярмарке теоретически должен стоить примерно 4–4,6 тыс. ₸. Однако конкретный прайс на мясо, овощи, молочную продукцию и другие товары власти пока не опубликовали, поэтому фактическую разницу можно будет оценить уже во время торговли.

Подобные крупные ярмарки в Алматы проводят регулярно. В конце августа на том же участке Казыбек би фермеры из 16 районов Туркестанской области и алматинские производители представили более 500 тонн продукции. Тогда власти также заявляли цены на 8–20% ниже среднерыночных.

Кроме крупных региональных ярмарок, в Алматы действует сеть ярмарок выходного дня. В октябре торговля проходила сразу на шести городских площадках.

Нынешнюю ярмарку акимат связывает с обеспечением продовольственной безопасности города и развитием прямых поставок. Для покупателей практический смысл заключается прежде всего в возможности приобрести продукцию без части посреднических наценок, а для фермеров — напрямую выйти на крупнейший потребительский рынок страны.