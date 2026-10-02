В Астане с 2 октября официально начался отопительный сезон 2026–2027 годов. Это не означает, что батареи одновременно нагреются во всех домах столицы: подача тепла идёт поэтапно, а полное подключение объектов власти планируют завершить в течение ближайших нескольких дней.

Старт сезона предусмотрен постановлением акимата. В АО «Астана-Теплотранзит» сообщили, что перед запуском провели гидравлические испытания сетей, ремонт, устранили выявленные дефекты и подготовили оборудование.

Поэтому отсутствие горячих батарей утром или днём 2 октября само по себе ещё не означает аварию: система города разворачивается постепенно.

Куда обращаться, если отопление не появилось

Если тепло не поступает в дом или возникла коммунальная проблема, жители Астаны могут оставить заявку через единый городской контакт-центр iKOMEK109. Короткий номер 109 бесплатный с мобильных и городских телефонов. Обращение также можно направить через сайт, мобильное приложение или Telegram-бот iKOMEK.

Центр объединяет городские коммунальные службы, районные акиматы и обслуживающие организации жилых домов, а каждому обращению присваивается регистрационный номер.

Непосредственно по вопросам теплоснабжения и начислений можно обратиться и в «Астана-Теплотранзит». Компания указывает номера call-центра +7 (7172) 91-88-88 и +7 (708) 091-88-88. В будни он работает с 07:30 до 19:00, в субботу — с 09:00 до 14:00.

Если дом уже подключён, но батареи остаются холодными только в отдельной квартире или подъезде, следует сообщить также в ОСИ, КСК либо управляющую организацию дома. Обслуживание и подготовка общедомовых инженерных систем отопления относятся к зоне ответственности органа управления домом.

В прошлом году тепло дали немного раньше

Отопительный сезон 2025–2026 годов в Астане стартовал 28 сентября. Тогда власти также подключали дома и социальные объекты поэтапно. Нынешний сезон начался на четыре дня позже — 2 октября.

Предыдущий отопительный период завершился 22 апреля 2026 года. Акимат тогда сообщал, что сезон прошёл в штатном режиме.

Таким образом, главный ориентир для жителей сейчас — не первые часы 2 октября, а ближайшие несколько дней, которые «Астана-Теплотранзит» отвела на полное подключение объектов столицы.