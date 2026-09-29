Алматы официально закрепил за собой статус Спортивной столицы Содружества — 2026. Сертификат городу вручили 27 сентября на площади Республики во время юбилейного Almaty Marathon. В церемонии участвовали представители девяти стран СНГ, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Минспорта РК.

Формально статус Алматы получил ещё в апреле 2024 года. Тогда Совет министров иностранных дел СНГ принял решение объявить город спортивной столицей на 2026 год. Теперь статус получил практическое наполнение: в течение года в Алматы проходят международные и республиканские соревнования, массовые старты и другие спортивные мероприятия.

Значение события выходит за рамки спортивного календаря. После церемонии в Алматы прошло заседание Совета по физической культуре и спорту стран СНГ, где представители государств обсуждали совместные проекты и дальнейшее взаимодействие. Таким образом, город используется не только как площадка для соревнований, но и как место для спортивного сотрудничества между странами Содружества.

Для Алматы это особенно актуально в преддверии зимних Азиатских игр 2029 года. Контракт на проведение соревнований был подписан 5 февраля 2026 года между Национальным олимпийским комитетом Казахстана и Олимпийским советом Азии. Игры планируется провести преимущественно на уже существующей спортивной инфраструктуре города.

Таким образом, 2026 год становится для Алматы периодом усиления международной спортивной роли: статус столицы спорта СНГ уже реализуется через соревнования и межгосударственные контакты, а следующим крупным этапом станет подготовка к Азиаде-2029.