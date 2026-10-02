Ушла из жизни казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова, много лет работавшая на телевидении и специализировавшаяся на парламентской журналистике. Министерство культуры и информации Казахстана 2 октября официально выразило соболезнования её семье, близким и коллегам.

С 2015 года Индира Жылкайдарова работала в агентстве «Хабар». В последние годы она занимала должность редактора-аналитика программы «Жеті күн» телеканала «Хабар». Об этом сообщило Министерство культуры.

Одним из основных направлений её работы была парламентская журналистика. Жылкайдарова рассказывала о работе депутатов, законодательном процессе и общественно-политических событиях страны.

Коллеги сообщили о смерти вечером 1 октября

Одной из первых о кончине журналистки публично сообщила телеведущая Санди Султан, которая ранее работала вместе с ней на «Седьмом канале». Коллеги вспоминают Жылкайдарову как доброго и отзывчивого человека и сильного журналиста.

По словам коллег, последние несколько лет она боролась с онкологическим заболеванием. При этом Министерство культуры и информации в официальном сообщении причину смерти не указывает, поэтому говорить об онкологии как об официально установленной причине смерти некорректно.

Получала награды за парламентскую журналистику

В 2020 году Жылкайдарова стала лауреатом премии «Парламент сөзі» в номинации за лучший телевизионный сюжет. Тогда она рассказывала, что несколько лет работает парламентским журналистом и старается объяснять зрителям законотворческую деятельность простым языком. Награждение освещал телеканал «Хабар».

В 2021 году журналистка вновь получила профессиональную награду — стала одной из победителей конкурса «Аманат» в номинации «Лучший телевизионный материал на государственном языке». Год спустя она получила медиапремию AMANAT за лучший материал о духовно-культурном развитии. Наградой отметили её телевизионный сюжет к 91-летию Мукагали Макатаева. Итоги конкурса опубликовала «Казахстанская правда».

Министерство культуры и информации отметило вклад Индиры Жылкайдаровой в освещение важных общественно-политических событий и законодательного процесса и выразило соболезнования её родным и коллегам.