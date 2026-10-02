В Каражале пресекли промышленную добычу марганцевой руды без разрешения. По версии следствия, на карьере «Восточный» работали экскаваторы, погрузчики и самосвалы, а прямо на площадке действовала база с дробильно-моечным комплексом. Переработанное сырьё затем грузовиками вывозили за пределы Казахстана.

Объём реализованной марганцевой руды превысил 4 000 м³, её стоимость — 950 млн тенге. О новом расследовании 2 октября сообщило АФМ. Деятельность группы пресёк департамент агентства по области Ұлытау при координации прокуратуры.

При этом ведомство пока не называет подозреваемых, период работы предполагаемой схемы и страны, куда уходила руда. Расследование продолжается, остальная информация закрыта со ссылкой на статью 201 УПК.

На карьере развернули полноценную производственную базу

По описанию АФМ, речь шла не о нескольких самовольных выработках. Для добычи использовалась тяжёлая карьерная техника — экскаваторы, погрузчики и самосвалы.

На территории оборудовали производственную базу. Добытую руду перерабатывали на дробильно-моечном комплексе, после чего готовое сырьё вывозили грузовым автотранспортом из Казахстана с использованием сопроводительных документов.

Какие именно документы применялись и содержали ли они недостоверные сведения о происхождении руды, АФМ пока не уточняет.

Не раскрыта и масса вывезенного сырья в тоннах. Агентство приводит физический объём только в кубических метрах — более 4 тыс. м³. Переводить его в тонны без данных о плотности конкретной руды было бы некорректно.

Куда именно вывезли марганец, АФМ не раскрывает

В первых сообщениях СМИ страна назначения не указана. АФМ также не называет иностранных покупателей и компании, через которые оформлялся экспорт.

Таким образом, установить конечный рынок нынешней партии по открытым данным пока нельзя.

При этом у самого карьера «Восточный Каражал» уже есть история уголовных дел о незаконной добыче. В другом деле АФМ установило, что с 2020 по 2023 год мужчина без лицензии и контракта добыл более 16 тыс. тонн марганцевой руды. Переработанное сырьё продавали в том числе в Россию. В апреле 2025 года фигуранта приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы.

По тому делу ущерб государству превышал 1,1 млрд тенге, а доход от продажи руды — 3,5 млрд тенге. АФМ не сообщало, что нынешнее расследование связано с тем осуждённым или его структурами, поэтому объединять эти дела нельзя.

В Ұлытау уже расследуют ещё одну крупную схему с марганцем

Есть и более свежая история. В августе 2026 года АФМ сообщало о другой группе, которая под видом рекультивации отработанного карьера развернула горно-обогатительный комплекс. Тогда следствие насчитало более 23 тыс. тонн реализованной продукции стоимостью свыше 1 млрд тенге.

В том эпизоде концентрат отправляли на экспорт железнодорожным транспортом, а для регулярных отгрузок был арендован железнодорожный тупик. Стоимость восстановления нарушенных земель оценивалась более чем в 150 млн тенге.

Нынешнее сообщение отличается по ключевым параметрам: АФМ говорит о более чем 4 тыс. кубометров руды стоимостью свыше 950 млн тенге и вывозе автомобильным транспортом. Ведомство публично не объяснило, являются ли августовское и октябрьское расследования частями одного дела или речь идёт о разных группах.

Рядом с Восточным Каражалом одновременно готовятся и легальные проекты недропользования. В частности, в 2026 году проходили экологические процедуры по участку «Дальний Восток» месторождения Восточный Каражал. Однако никаких данных о связи участников этого проекта с нынешним расследованием АФМ нет.