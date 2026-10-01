С 4 октября в Алматы вводят плату за эвакуацию и хранение автомобилей, задержанных по основаниям, предусмотренным КоАП. Для владельца легковой машины эвакуация и первые сутки на коммунальной спецстоянке могут обойтись в 23 787,5 ₸.

Сам эвакуатор будет стоить 3 МРП, или 12 975 ₸, независимо от категории транспорта. Хранение легкового автомобиля в первые сутки — ещё 2,5 МРП, или 10 812,5 ₸. Новые суммы утвердил маслихат Алматы.

Есть важное исключение: если владелец успеет забрать автомобиль до 18:00 в день эвакуации, плата за хранение вообще не начисляется. Тогда расходы на спецстоянку ограничатся стоимостью самой эвакуации — 12 975 ₸.

После первых суток хранение резко дорожает

За каждые последующие сутки хранения легкового автомобиля установлен тариф 5 МРП — 21 625 ₸.

По расчётам KZ24.NEWS, если автомобиль забрать после двух суток хранения, расходы только на эвакуацию и спецстоянку составят уже 45 412,5 ₸: 12 975 ₸ за эвакуацию, 10 812,5 ₸ за первые сутки и 21 625 ₸ за вторые.

После трёх суток сумма вырастет до 67 037,5 ₸. Эти расчёты не включают сам административный штраф, если он предусмотрен за нарушение, из-за которого автомобиль задержали.

Новый порядок касается не любой эвакуации машины, а только случаев, когда транспортное средство задержано и доставлено на коммунальную специальную стоянку в соответствии с законодательством об административных правонарушениях. Это отдельно уточнило управление транспорта.

Машины со спецстоянок советуют забрать до 3 октября

Городские власти отдельно обратились к владельцам автомобилей, которые уже находятся на коммунальных специальных стоянках. Им рекомендуют устранить нарушения и забрать транспорт до 3 октября включительно — до вступления нового порядка оплаты.

Власти объясняют введение тарифов расходами городского бюджета. По данным маслихата, содержание эвакуаторов обходится Алматы примерно в 862 млн ₸ в год, ещё более 113 млн ₸ тратится на специальные стоянки. Общие ежегодные расходы превышают 974 млн ₸.

После введения платы систему рассчитывают перевести на полную самоокупаемость.

В тот же день изменится цена обычных парковок

4 октября для автомобилистов Алматы одновременно меняются тарифы на коммунальных платных парковках. Вместо единой цены 100 ₸ в час начнёт действовать зональная система.

100 ₸ в час — для участков с относительно небольшой нагрузкой;

150 ₸ — для зон со средней интенсивностью использования;

200 ₸ — для наиболее востребованных парковок с дефицитом мест.

KZ24.NEWS уже разбирал новые тарифы и опубликованный перечень парковочных зон. На одной и той же улице стоимость может отличаться в зависимости от конкретного участка.

Для жителей домов возле платных парковок сохраняется возможность оформить разрешение на бесплатную парковку одного автомобиля рядом с местом проживания. Это правило не связано со спецстоянками: если машину задержали по КоАП и эвакуировали, применяются отдельные тарифы на эвакуацию и хранение.