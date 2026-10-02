В Усть-Каменогорске спустя почти 20 лет обсуждений начали строительство нового мостового перехода через Иртыш. Согласно паспорту объекта, весь проект оценивается в 101,6 млрд ₸. При этом появившаяся накануне цифра 55 млрд ₸, судя по новым данным, относится не ко всей стоимости стройки, а к финансированию, которое планируется направить на проект в 2026 году.

Таким образом, говорить, что мост за сутки «подорожал почти вдвое», оснований нет. 30 сентября SOZmedia назвала 55 млрд ₸ полной стоимостью строительства, однако уже после официального старта работ региональные СМИ сообщили: общая стоимость по паспорту объекта составляет 101,6 млрд ₸, а около 55 млрд ₸ должны выделить в этом году. Эту разбивку приводит YK-news.

Если эти данные не изменятся, первый год финансирования покроет примерно 54% общей стоимости проекта — по расчётам KZ24.NEWS. Оставшиеся около 46,6 млрд ₸ придётся финансировать на следующих этапах.

101,6 млрд ₸ — это не только сам мост

В паспорт объекта входит целый транспортный комплекс. Общая протяжённость новой дороги составит 2 264 м. Непосредственно мост через Иртыш будет иметь длину 834,8 метра, ещё один мост через протоку — 42,2 метра.

На дороге предусмотрено шесть полос движения. Ширина проезжей части составит 26 метров: по две полосы шириной 3,5 метра в каждом направлении и крайние четырёхметровые полосы для общественного транспорта. Также запланированы тротуары и велосипедная дорожка.

Отдельный крупный блок работ связан с энергетической инфраструктурой: подрядчику предстоит перенос высоковольтных линий и семи тяжёлых опор, а также замена около 70 км проводов. Подробные параметры проекта опубликованы в материалах, основанных на паспорте объекта.

Официально сам факт начала строительства 1 октября, шесть полос и расчётную пропускную способность до 80 тыс. автомобилей в сутки подтвердил акимат ВКО.

Ещё в январе проект оценивали даже дороже — в 115 млрд ₸

История с цифрами становится понятнее, если посмотреть на предыдущие оценки. В январе 2026 года, когда проектно-сметная документация ещё разрабатывалась, предварительную стоимость нового перехода оценивали примерно в 115 млрд ₸. Эту сумму со ссылкой на областное управление транспорта приводил Kazinform.

Получается, нынешние 101,6 млрд ₸, наоборот, примерно на 13,4 млрд ₸, или на 11,7%, меньше той предварительной оценки — по расчётам KZ24.NEWS.

KZ24.NEWS ещё в марте 2025 года писал о проекте. Тогда фигурировала предварительная стоимость 115 млрд ₸, а строительство ещё находилось на стадии проектирования.

Моста город ждёт с 2007 года

Идея новой переправы появилась ещё в 2007 году. Тогда стоимость оценивали в 12,2 млрд ₸ в ценах того времени, а завершить строительство планировали к 2016 году. Проект не был реализован.

В 2015 году его включили в перечень приоритетных инвестиционных проектов Восточно-Казахстанской области и разработали технико-экономическое обоснование. На ТЭО потратили 67 млн ₸, однако до подготовки полноценной проектно-сметной документации тогда дело не дошло. К 2017 году ориентировочная стоимость уже достигала 62 млрд ₸.

К практической реализации вернулись в 2025–2026 годах. Сейчас заказчиком выступает областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, генеральным подрядчиком — ТОО «ОблШығысЖол». Технический надзор поручен ТОО «Астана Ин-Групп», авторский — ТОО «Казахский Промтрансспроект».

Со сроками тоже есть расхождение

В паспорте объекта, опубликованном региональными СМИ, указан период строительства 2026–2029 годы и продолжительность работ 39 месяцев. При этом в коротком официальном сообщении акимата ВКО говорится, что строительство «рассчитано на два года».

Официального объяснения этого расхождения пока нет. Поэтому точнее ориентироваться на паспорт объекта с конкретным сроком в 39 месяцев, но окончательную дату ввода власти пока стоит уточнить отдельно.

На сегодня главное финансовое уточнение выглядит так: подтверждённая в паспорте стоимость всего проекта — 101,6 млрд ₸, тогда как 55 млрд ₸, по данным региональных СМИ после церемонии запуска, относятся к финансированию текущего года. То есть признаков того, что проект за один день внезапно подорожал с 55 до 101,6 млрд ₸, KZ24.NEWS не обнаружил.