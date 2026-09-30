Расследование инцидента на рейсе Flydubai FZ1073 из Дубая в Тель-Авив перешло на новый этап. Экипаж Boeing 737 MAX 8 уже опросили после экстренной посадки в саудовском Табуке, а один из израильских чиновников сообщил Associated Press, что проверяется версия возможной попытки нападения на израильтян. Окончательного вывода о мотивах произошедшего пока нет.

Одновременно данные отслеживания полёта показывают, насколько серьёзной была ситуация в воздухе. Незадолго до первого аварийного сигнала самолёт резко потерял около 14 тысяч футов высоты менее чем за 30 секунд, сообщает Reuters со ссылкой на Flightradar24.

Flydubai официально подтверждает только то, что во время рейса произошёл «инцидент», самолёт благополучно приземлился в Табуке, а все пассажиры находятся в безопасности. Причины случившегося авиакомпания пока не раскрывает.

Самолёт сначала резко снизился, затем передал коды 7700 и 7500

По данным Flightradar24, рейс вылетел из Дубая в 03:05 UTC и поднялся примерно до 34 тысяч футов. В 05:21 началось резкое снижение, затем самолёт ненадолго снова набрал высоту и вновь пошёл вниз. К 05:33 он находился примерно на отметке 15 тысяч футов.

В 05:28:48 борт установил код 7700 — международный сигнал общей чрезвычайной ситуации. В 05:35 код изменился на 7500, который используется при незаконном вмешательстве в управление самолётом, в том числе при подозрении на захват.

После этого Boeing изменил направление, кратковременно вошёл в воздушное пространство Иордании, развернулся и направился в сторону саудовского Табука. Перед посадкой экипаж снова перешёл на код 7700. Последний сигнал Flightradar24 получил в 06:58 UTC уже в районе аэропорта.

Associated Press описывает тот же эпизод несколько иначе по интервалу измерения: примерно через два с половиной часа после вылета самолёт снизился с 33 тысяч до 17 тысяч футов примерно за минуту, а затем выполнил необычный круг возле границы с Иорданией. Разница связана с тем, какие точки трека используются для расчёта.

Reuters подтвердил сообщения о драке, но не причину конфликта

Израильский чиновник рассказал Reuters, что перед аварийными сигналами между пилотами произошла физическая стычка. При этом неизвестно, кто именно установил код 7500 и был ли этот сигнал передан намеренно.

Associated Press также со ссылкой на регионального чиновника сообщает о конфликте в кабине. Причина драки пока не установлена. Этот же источник сообщил, что после посадки членов экипажа опросили в рамках расследования. Были ли задержания, он не уточнил.

По информации AP, израильская сторона сейчас рассматривает более серьёзный сценарий: инцидент мог быть попыткой нападения на израильских граждан. Но расследование продолжается, и эта версия пока не является установленным фактом.

Пассажиры говорят о ноже и крови

После посадки стали появляться свидетельства людей, находившихся на борту. Ясмин Абу Касис рассказала Reuters, что её дочь Мириам слышала крики, а затем увидела мужчину с ножом, одного из пилотов на полу и кровь.

Израильские СМИ также распространили фотографию человека в окровавленной одежде. Reuters отдельно подчёркивает, что не смог самостоятельно подтвердить подлинность этого изображения.

Поэтому сведения о ножевом нападении пока следует считать свидетельствами пассажиров, а не официально установленной версией. Flydubai, власти Саудовской Аравии и авиационные регуляторы публично не подтвердили ни применение ножа, ни мотив предполагаемого нападения.

Версия о намеренной попытке разбить самолёт пока не доказана

Ряд израильских СМИ после появления данных о резком снижении стали обсуждать версию о том, что один из пилотов мог намеренно направить самолёт вниз. Однако Reuters и AP на момент подготовки материала такого вывода не подтверждают.

Reuters располагает подтверждением резкого снижения, физического конфликта между пилотами и свидетельством пассажира о ноже. AP подтверждает расследование возможной атаки на израильтян. Этого пока недостаточно, чтобы утверждать, что пилот действительно пытался совершить теракт или намеренно разбить самолёт.

Также не подтверждены появившиеся в первые часы сообщения о том, что пилотами якобы были граждане России и Украины. Flydubai национальности членов экипажа не называла. Позднее в израильских источниках появилась другая версия о гражданстве предполагаемого участника конфликта, однако официального подтверждения ей также нет.

Израиль поднял истребители

Код 7500 вызвал серьёзную реакцию израильских служб безопасности. Associated Press подтверждает, что Израиль поднял военные самолёты из-за опасений возможного захвата пассажирского борта. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху следил за развитием ситуации и проводил консультации.

После посадки пассажиры некоторое время оставались внутри самолёта, который окружили сотрудники саудовских сил безопасности. Табук используется как гражданский аэропорт и одновременно связан с военной инфраструктурой.

Канцелярия премьер-министра Израиля позднее заявила, что ситуация находится под контролем и принимаются меры для возвращения пассажиров домой.

Flydubai пока не раскрывает, что произошло в кабине

Официальная позиция авиакомпании остаётся максимально осторожной. Flydubai сообщила, что рейс FZ1073 30 сентября «столкнулся с инцидентом во время полёта», после чего безопасно приземлился в Табуке.

Компания подчёркивает, что все пассажиры находятся в безопасности, а её специалисты сотрудничают с компетентными органами. Дополнительную информацию обещают раскрыть после подтверждения деталей.

KZ24.NEWS ранее писал KZ24.NEWS о первых сообщениях по рейсу FZ1073. С тех пор появились два важных подтверждённых обстоятельства: данные о крайне резком снижении самолёта и информация AP о том, что экипаж уже опросили, а следствие рассматривает возможную попытку нападения на израильтян.