В Шымкенте официально начали строительство новой объездной дороги длиной 50 километров, которая должна вывести международный и республиканский транзит, включая большегрузный транспорт, за пределы городской застройки. Четырёхполосная магистраль свяжет въезд со стороны Алматы с Северным обходом и выходом в сторону Ташкента.

Старт проекту дали 29 сентября с участием акима Шымкента Габита Сыздыкбекова. Как сообщил акимат, маршрут рассчитан прежде всего на транзит по направлению Алматы — Ташкент. Власти рассчитывают снизить нагрузку на городские улицы и количество тяжёлых грузовиков внутри Шымкента.

Дорога получит четыре полосы движения, интеллектуальные транспортные системы и необходимую инженерную инфраструктуру. На этапе строительства обещают создать более 500 рабочих мест, а после ввода магистрали её обслуживанием будут заниматься около 100 специалистов.

Транзит между Алматы и Ташкентом пустят мимо города

Начальная точка нового маршрута будет связана с въездом в Шымкент со стороны Алматы по дороге Алматы — Термез. Далее объездная должна соединиться с Северным обходом и обеспечить выход транспорта в сторону Ташкента.

Шымкент находится сразу на нескольких крупных транспортных направлениях, включая коридор «Западная Европа — Западный Китай». Сейчас часть транзитного и большегрузного транспорта вынуждена заходить в городскую сеть. Новый обход должен создать непрерывный маршрут, позволяющий проезжать Шымкент без заезда в его жилые районы.

Строительные работы выполняет консорциум «Казахдорстрой» и «АБК-Автодор», входящих в BI Engineering & Construction. Проект реализуется по EPC-контракту — подрядчик отвечает за проектирование, закупку материалов и оборудования, строительство и передачу готового объекта.

Сколько стоит дорога

В свежем сообщении акимата стоимость 50-километровой магистрали и точный срок её ввода не названы. Поэтому указывать конкретную цену нынешнего EPC-контракта пока нельзя.

При этом в обновлённом плане развития «КазАвтоЖола» фигурирует проект «Обход города Шымкент» протяжённостью 48 километров с ориентировочной стоимостью 120 млрд тенге. Такие параметры закреплены в правительственном документе 2026 года.

Однако параметры не совпадают полностью: нынешний проект акимат описывает как 50-километровую дорогу. Поэтому 120 млрд тенге корректнее считать плановым ориентиром ранее предусмотренного обхода, а не подтверждённой стоимостью стартовавшего сейчас EPC-контракта.

Межрегиональная схема развития Шымкентской агломерации также предусматривает к 2030 году строительство нескольких обходов города, включая 48-километровый Юго-Западный обход. Но отдельную дату окончания именно начатой сейчас 50-километровой магистрали власти пока публично не назвали.

Вдоль дороги хотят развивать логистику

Подрядчик связывает проект не только с выводом фур из города. Вдоль нового маршрута предполагается развитие складов, терминалов, производственных площадок и придорожного сервиса.

Проект также увязывают с развитием международного логистического и трансграничного центра «ШИХО». В стратегических документах для Шымкента предусмотрено дальнейшее развитие торгово-логистической инфраструктуры и формирование крупного регионального хаба.

Таким образом, главное изменение сейчас заключается в переходе проекта из планов в строительную стадию: официально начата реализация 50-километровой четырёхполосной объездной дороги. При этом две важные цифры — окончательная стоимость и конкретный срок ввода — на момент публикации остаются нераскрытыми.