Более 100 представителей креативных индустрий Актюбинской области привезли в Астану собственные бренды, дизайнерскую одежду, изделия ремесленников, книги, театральные и музыкальные проекты и IT-разработки. Двухдневная выставка-ярмарка Aqtobe Creative Days открылась в Qazaq Creative Hub. Участники представляют почти 30 направлений креативной экономики.

Мероприятие стало частью республиканского проекта Creative Aimaq. Он стартовал в Астане 11 июня и построен как серия региональных презентаций: области поочерёдно получают площадку в столице для продажи продукции, поиска клиентов, партнёров и продвижения местных брендов.

Поэтому Aqtobe Creative Days отличается от обычной культурной выставки: часть представленных здесь проектов уже работает как коммерческие бренды.

Семь дизайнеров и современная версия традиционных ремёсел

Одним из крупнейших направлений стала мода. В Астану приехали семь актюбинских дизайнеров. Свои коллекции представляют SAULEMAI COUTURE, Trumova Collection, SYRMAK, ULPAN SAN UI, MARKA и Azamat SAIN. Дизайнеры по-разному используют традиционные казахские элементы в современной одежде.

Например, SYRMAK переносит характерные стёганые элементы традиционного текстиля в oversize-силуэты, а Trumova Collection использует национальные мотивы в женской одежде.

Azamat SAIN специализируется на детской одежде. Бренд работает с 2015 года и ранее представлял свои изделия за пределами Казахстана.

Рядом с современной модой разместились традиционные ремёсла. На ярмарке представлены ювелирные украшения, изделия из кожи, дерева, кости и шерсти, сырмаки, баскуры, войлочная продукция и национальные аксессуары. Причём часть мастеров работает прямо на площадке. Ювелир Болат Атраубаев, мастер по войлоку Рабига Испулатова, ремесленник Еркосай Абилов и художник Кайрат Ногаев проводят практические мастер-классы.

От Димаша до разработок военных курсантов

Организаторы постарались показать креативную экономику шире традиционных ремёсел.

Отдельная экспозиция посвящена уроженцу Актобе Димашу Кудайбергену и его международной карьере.

Технологическую часть привезли курсанты Военного института Сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова. Они представляют собственные IT-проекты.

Литературное направление собрано в зоне Book Market с произведениями авторов, связанных с Актюбинской областью. В программу также вошёл анимационный фильм молодого писателя Алихана Жаксылыка об Актюбинском регионе.

Театр кукол «Алакай» показывает инклюзивный спектакль «Времена года» для детей с особыми потребностями. Музыкальную часть представляют SherTer, «Жеребе life» и композитор Серик Закария.

Акимат Астаны ещё перед открытием подтверждал, что программа Aqtobe Creative Days объединит ремесло, дизайн, театр, музыку, литературу и технологии.

Creative Aimaq уже приносит участникам деньги

Экономическая составляющая проекта заметна по результатам предыдущих регионов. К началу сентября через Creative Aimaq прошли представители десяти регионов Казахстана. Около 500 участников реализовали на площадках продукции почти на 80 млн ₸, а суммарная посещаемость превысила 30 тыс. человек.

Есть и результаты отдельных регионов. Например, участники из Туркестанской области за два дня продали на Creative Aimaq продукцию примерно на 21 млн ₸. В той ярмарке участвовали 50 креаторов.

Другой показатель — посещаемость. Ярмарку области Абай в августе за два дня посетили около 1,5 тысяч человек.

Таким образом, Creative Aimaq постепенно превращается в своеобразную столичную витрину региональной креативной экономики: области привозят не только концертные программы, но и продукцию, которую можно непосредственно продавать столичной аудитории. Для Актюбинской области финансовый результат станет понятен уже после закрытия Aqtobe Creative Days. Пока организаторы называют количество участников и направлений, но не публикуют объём продаж.