Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина завоевала бронзовую медаль домашнего Мемориала Дениса Тена в Алматы. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 204,36 балла и сохранила третье место, которое занимала после первого дня соревнований.
Победительницей стала Александра Игнатова (Трусова), выступавшая в нейтральном статусе, — 226,01 балла. Серебро завоевала представительница Южной Кореи Ким Ю Чэ с результатом 209,20. Итоговую тройку подтверждает протокол ISU.
При этом в произвольной программе Самоделкина выступила сильнее серебряной медалистки. Казахстанка получила 134,91 балла и заняла в этом сегменте второе место. Ким Ю Чэ стала третьей в произвольной с 133,21 балла, а лучший прокат показала Игнатова — 148,62.
|Pl.
|Name
|Nation
|TSS =
|TES +
|PCS +
|CO
|PR
|SK
|Ded. —
|StN.
|1
|Alexandra IGNATOVA
|AIN2
|148.62
|80.67
|67.95
|8.45
|8.45
|8.55
|0.00
|#19
|2
|Sofia SAMODELKINA
|KAZ
|134.91
|69.56
|66.35
|8.30
|8.40
|8.15
|1.00
|#17
|3
|Yujae KIM
|KOR
|133.21
|69.66
|63.55
|8.05
|7.95
|7.80
|0.00
|#18
|4
|Viktoriia SAFONOVA
|AIN1
|130.38
|70.44
|59.94
|7.40
|7.20
|7.85
|0.00
|#16
|5
|Mariia ZAKHAROVA
|AIN2
|129.48
|70.13
|60.35
|7.50
|7.60
|7.50
|0.00
|#12
|6
|Veronika ZHILINA
|AZE
|125.68
|64.54
|61.14
|7.70
|7.75
|7.45
|0.00
|#13
|7
|Dina KHUSNUTDINOVA
|AIN2
|122.61
|62.86
|60.75
|7.60
|7.50
|7.65
|0.00
|#15
|8
|Phattaratida KANESHIGE
|THA
|104.22
|54.03
|50.19
|6.20
|6.20
|6.40
|0.00
|#11
|9
|Yi ZHU
|CHN
|100.39
|47.53
|52.86
|6.60
|6.60
|6.60
|0.00
|#10
|10
|Ruiyang ZHANG
|CHN
|94.31
|43.44
|52.87
|6.85
|6.30
|6.65
|2.00
|#14
|11
|Mariia ARUTIUNIAN
|ARM
|88.18
|46.13
|42.05
|5.20
|5.05
|5.50
|0.00
|#8
|12
|Sienna KACZMARCZYK
|AUS
|86.84
|43.45
|43.39
|5.50
|5.30
|5.45
|0.00
|#5
|13
|Marketa SUKUPOVA
|CZE
|77.90
|36.79
|41.11
|5.30
|4.90
|5.20
|0.00
|#9
|14
|Nuriya SULEIMEN
|KAZ
|77.52
|36.07
|42.45
|5.35
|5.45
|5.10
|1.00
|#7
|15
|Alika KHALIMOVA
|KAZ
|75.88
|36.36
|39.52
|4.65
|4.85
|5.30
|0.00
|#6
|16
|Amira IRMATOVA
|KAZ
|74.97
|40.99
|34.98
|4.45
|4.25
|4.40
|1.00
|#4
|17
|Michelle Edgina AXILLE
|INA
|69.76
|32.25
|37.51
|4.70
|4.75
|4.60
|0.00
|#2
|18
|Zere SARBALINA
|KAZ
|66.81
|31.43
|35.38
|4.50
|4.40
|4.35
|0.00
|#3
|19
|Amina ALEXEYEVA
|KAZ
|65.52
|30.14
|35.38
|4.55
|4.45
|4.25
|0.00
|#1
В произвольной Самоделкина отыграла часть отставания
После короткой программы казахстанка шла третьей с 69,45 балла. Игнатова тогда набрала 77,39, Ким Ю Чэ — 75,99. В заключительном прокате Самоделкина смогла обойти кореянку по оценке за программу, но результата первого дня оказалось недостаточно, чтобы подняться на вторую позицию в общем зачёте.
За технические элементы произвольной программы Самоделкиной поставили 69,56 балла, за компоненты — 66,35. В итоговой оценке также отражено снижение на один балл. Причину этого снижения в сводной таблице результатов не поясняют. Полные оценки опубликованы в протоколе проката.
Таким образом, утреннее третье место после короткой программы превратилось в окончательную бронзовую медаль турнира.
Ещё пять казахстанок выступили в женском турнире
Помимо Самоделкиной, в итоговом протоколе значатся ещё пять представительниц Казахстана. Нурия Сулеймен заняла 14-е место с 122,40 балла, Алика Халимова стала 15-й — 120,56, Амира Ирматова — 16-й с 117,00, Зере Сарбалина — 18-й с 108,73, Амина Алексеева — 19-й с 98,20.
Мемориал Дениса Тена проходит на Halyk Arena в Алматы. Взрослая часть турнира включена Международным союзом конькобежцев в серию ISU Challenger Series сезона 2026/27.
Официальный итоговый протокол женского одиночного катания был обновлён 9 октября в 22:40 по времени Алматы.
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