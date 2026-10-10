Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина завоевала бронзовую медаль домашнего Мемориала Дениса Тена в Алматы. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 204,36 балла и сохранила третье место, которое занимала после первого дня соревнований.

Победительницей стала Александра Игнатова (Трусова), выступавшая в нейтральном статусе, — 226,01 балла. Серебро завоевала представительница Южной Кореи Ким Ю Чэ с результатом 209,20. Итоговую тройку подтверждает протокол ISU.

При этом в произвольной программе Самоделкина выступила сильнее серебряной медалистки. Казахстанка получила 134,91 балла и заняла в этом сегменте второе место. Ким Ю Чэ стала третьей в произвольной с 133,21 балла, а лучший прокат показала Игнатова — 148,62.

Pl. Name Nation TSS = TES + PCS + CO PR SK Ded. — StN. 1 Alexandra IGNATOVA AIN2 148.62 80.67 67.95 8.45 8.45 8.55 0.00 #19 2 Sofia SAMODELKINA KAZ 134.91 69.56 66.35 8.30 8.40 8.15 1.00 #17 3 Yujae KIM KOR 133.21 69.66 63.55 8.05 7.95 7.80 0.00 #18 4 Viktoriia SAFONOVA AIN1 130.38 70.44 59.94 7.40 7.20 7.85 0.00 #16 5 Mariia ZAKHAROVA AIN2 129.48 70.13 60.35 7.50 7.60 7.50 0.00 #12 6 Veronika ZHILINA AZE 125.68 64.54 61.14 7.70 7.75 7.45 0.00 #13 7 Dina KHUSNUTDINOVA AIN2 122.61 62.86 60.75 7.60 7.50 7.65 0.00 #15 8 Phattaratida KANESHIGE THA 104.22 54.03 50.19 6.20 6.20 6.40 0.00 #11 9 Yi ZHU CHN 100.39 47.53 52.86 6.60 6.60 6.60 0.00 #10 10 Ruiyang ZHANG CHN 94.31 43.44 52.87 6.85 6.30 6.65 2.00 #14 11 Mariia ARUTIUNIAN ARM 88.18 46.13 42.05 5.20 5.05 5.50 0.00 #8 12 Sienna KACZMARCZYK AUS 86.84 43.45 43.39 5.50 5.30 5.45 0.00 #5 13 Marketa SUKUPOVA CZE 77.90 36.79 41.11 5.30 4.90 5.20 0.00 #9 14 Nuriya SULEIMEN KAZ 77.52 36.07 42.45 5.35 5.45 5.10 1.00 #7 15 Alika KHALIMOVA KAZ 75.88 36.36 39.52 4.65 4.85 5.30 0.00 #6 16 Amira IRMATOVA KAZ 74.97 40.99 34.98 4.45 4.25 4.40 1.00 #4 17 Michelle Edgina AXILLE INA 69.76 32.25 37.51 4.70 4.75 4.60 0.00 #2 18 Zere SARBALINA KAZ 66.81 31.43 35.38 4.50 4.40 4.35 0.00 #3 19 Amina ALEXEYEVA KAZ 65.52 30.14 35.38 4.55 4.45 4.25 0.00 #1

В произвольной Самоделкина отыграла часть отставания

После короткой программы казахстанка шла третьей с 69,45 балла. Игнатова тогда набрала 77,39, Ким Ю Чэ — 75,99. В заключительном прокате Самоделкина смогла обойти кореянку по оценке за программу, но результата первого дня оказалось недостаточно, чтобы подняться на вторую позицию в общем зачёте.

За технические элементы произвольной программы Самоделкиной поставили 69,56 балла, за компоненты — 66,35. В итоговой оценке также отражено снижение на один балл. Причину этого снижения в сводной таблице результатов не поясняют. Полные оценки опубликованы в протоколе проката.

Таким образом, утреннее третье место после короткой программы превратилось в окончательную бронзовую медаль турнира.

Ещё пять казахстанок выступили в женском турнире

Помимо Самоделкиной, в итоговом протоколе значатся ещё пять представительниц Казахстана. Нурия Сулеймен заняла 14-е место с 122,40 балла, Алика Халимова стала 15-й — 120,56, Амира Ирматова — 16-й с 117,00, Зере Сарбалина — 18-й с 108,73, Амина Алексеева — 19-й с 98,20.

Мемориал Дениса Тена проходит на Halyk Arena в Алматы. Взрослая часть турнира включена Международным союзом конькобежцев в серию ISU Challenger Series сезона 2026/27.

Официальный итоговый протокол женского одиночного катания был обновлён 9 октября в 22:40 по времени Алматы.