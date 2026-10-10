В деле о гибели 40-летнего полицейского в Усть-Каменогорске появился новый конфликт вокруг обстоятельств задержания подозреваемого. Мужчина находится в нейрохирургическом отделении специализированного медицинского центра, а его родственники утверждают, что после задержания его избили сотрудники правоохранительных органов.

Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области подтвердило госпитализацию. Сейчас состояние пациента оценивается как средней степени тяжести, в ближайшие дни его планируют выписать, сообщает Kazinform.

При этом опубликованные сведения не позволяют установить, каким образом мужчина получил травмы и когда именно они появились. Диагноз и характер повреждений управление здравоохранения публично не раскрывало. Сам факт нахождения в нейрохирургии также не подтверждает версию родственников о происхождении травм.

Родственники требуют привлечь силовиков к ответственности

Родственники подозреваемого опубликовали в социальных сетях заявления о том, что мужчину избили после задержания. Они требуют привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов.

На момент публикации эти утверждения официально не подтверждены. Kazinform сообщил вечером 9 октября, что направил запрос в Департамент полиции Восточно-Казахстанской области ещё четырьмя днями ранее, однако ответа к моменту выхода материала не получил. В доступной к началу 10 октября публичной информации официальный комментарий полиции по существу обвинений также не обнаружен.

Госпитализация самого подозреваемого стала известна раньше. Ещё 7 октября в 20:39 YK.KZ сообщил со ссылкой на областное управление здравоохранения, что мужчина проходит лечение в нейрохирургии. Тогда причины его госпитализации публично не назывались.

Что известно о гибели полицейского

Сам конфликт произошёл в ночь на 4 октября в одном из заведений Усть-Каменогорска. По версии Департамента полиции ВКО, 40-летний мужчина сделал одному из посетителей замечание из-за его поведения. После этого ему нанесли телесные повреждения, от которых он скончался. Ещё один посетитель также получил травмы.

Позже полиция подтвердила, что погибший являлся её сотрудником, однако в момент происшествия находился вне службы. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания. Эти данные приводил YK-news со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Полиция не раскрывает другие детали, ссылаясь на интересы следствия.

Таким образом, сейчас подтверждены два обстоятельства: подозреваемый действительно находится на лечении в нейрохирургии, а его семья действительно заявила о возможном избиении после задержания. Но кем, когда и при каких обстоятельствах были получены травмы, официально пока не установлено или по крайней мере публично не сообщалось.