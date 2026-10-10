Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними в Акмолинской области, по итогам текущего периода 2026 года сократилось на 18%. Данные озвучили на совещании в Кокшетау, посвящённом безопасности детей и профилактике правонарушений. Во встрече участвовали представители МВД, местных госорганов, школ и колледжей. Помимо подростковой преступности, обсуждались распространение наркотиков, безопасность образовательных учреждений и детский дорожно-транспортный травматизм.

Отдельное внимание уделили работе инспекторов по делам несовершеннолетних, взаимодействию полиции с образовательными учреждениями и оснащению школ системами видеонаблюдения.

При этом показатель в 18% интересен в сравнении с началом года. За первый квартал прокуратура Акмолинской области фиксировала снижение числа преступлений, совершённых несовершеннолетними, сразу на 37,5% — с 16 до 10 случаев. Преступлений против самих несовершеннолетних тогда стало меньше на 36,3% — с 33 до 21. То есть по мере накопления статистики за 2026 год разрыв с прошлогодними показателями сократился. Однако абсолютное количество подростковых преступлений за текущий отчётный период МВД в сообщении о совещании не приводит, поэтому определить, за счёт каких именно правонарушений изменилась динамика, невозможно.

За школами закрепили полицейских

В регионе профилактику в течение года постепенно усиливали. Ещё весной полиция сообщала, что среди приоритетов на 2026 год — защита несовершеннолетних, профилактика правонарушений и повышение цифровой грамотности. К лету за образовательными организациями Акмолинской области были закреплены сотрудники полиции. Задача такой системы — не только реагировать на уже совершённые правонарушения, но и отслеживать подростков и семьи из группы риска.

Масштаб этой работы хорошо показывает один из летних рейдов. Всего за три дня операции «Дети в ночном городе» полиция выявила 235 правонарушений, связанных с несовершеннолетними. В 222 случаях дети находились ночью вне дома без родителей или законных представителей. Ещё десять подростков были выявлены за употреблением алкоголя.

По итогам рейда к ответственности привлекли 16 родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей и четырёх предпринимателей — за продажу алкоголя несовершеннолетним.

На тот момент на профилактическом учёте полиции находились более 670 неблагополучных родителей и 150 несовершеннолетних.

Полиция ищет риски и в интернете

Профилактическая работа постепенно распространяется и на цифровую среду. Во время того же мероприятия сотрудники обнаружили 56 интернет-ресурсов и публикаций, содержавших контент, который, по оценке полиции, мог негативно влиять на жизнь и здоровье детей.

Отдельным направлением стала профилактика наркопреступности. В сентябре в Кокшетау для заместителей директоров школ уже проводили специальный семинар по современным методам предупреждения распространения наркотиков среди подростков. Эта работа ведётся в рамках Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026–2028 годы.

По итогам нынешнего совещания МВД и региональные структуры договорились усилить межведомственное взаимодействие, профилактическую работу и меры безопасности в школах и колледжах.