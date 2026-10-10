Казахстан совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН начал создавать интеллектуальную систему для обнаружения и прогнозирования распространения саранчи. В ней планируют использовать искусственный интеллект, спутниковые данные и беспилотники.

Ход проекта стал одной из основных тем переговоров вице-министра сельского хозяйства Ермека Кенжеханұлы с представителями ФАО в Риме, куда казахстанская делегация прибыла для участия во Всемирном продовольственном форуме 2026 года.

Проект уже вышел за рамки предварительных договорённостей. ФАО и Минсельхоз официально запустили его 22 июля 2026 года в рамках Программы партнёрства ФАО — Казахстан. Система должна помочь точнее определять территории, где формируются очаги саранчи, анализировать поступающие данные и прогнозировать дальнейшее распространение вредителей. Для этого предполагается разработать геопространственные и основанные на ИИ инструменты, а дроны использовать в том числе для сбора информации на местности.

В реализации участвуют Минсельхоз, ФАО, Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов и Казахский НИИ защиты и карантина растений.

В Риме стороны уже обсуждали дальнейшие этапы проекта и возможность в будущем использовать разработанные решения против других сельскохозяйственных вредителей. Полученный Казахстаном опыт также рассматривается как потенциальная модель для других стран Центральной Азии.

Это один из трёх проектов Казахстана и ФАО

Система борьбы с саранчой входит в пакет из трёх инициатив, которые Казахстан и ФАО запустили этим летом.

Второй проект посвящён отечественной селекции и семеноводству. Национальная инициатива «Казахстанские сорта и семена» должна модернизировать систему создания и производства отечественных сортов сельхозкультур, а также сохранить генетические ресурсы растений. Отдельно в проект включено возрождение и продвижение Алматинского Апорта.

Работа уже началась в четырёх ключевых аграрных регионах —Акмолинской, Алматинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Там завершён сбор исходных данных, а специалисты Казахстана и ФАО определяют целевые показатели программы. Сам проект появился не на пустом месте. Ещё при формировании программы партнёрства на инициативу «Казахстанские сорта и семена» предусматривалось $2,6 млн.

Третье направление менее заметно для широкой аудитории, но потенциально важно для сельхозпроизводителей. Казахстан и ФАО создают национальную систему мониторинга, отчётности и верификации органического углерода в почвах. Проект рассчитан на 2026–2029 годы и должен в том числе создать основу для участия аграрного сектора в углеродных рынках.

Программа существовала восемь лет, но фактически заработала недавно

Есть важный нюанс в истории сотрудничества. Базовое соглашение о Программе партнёрства Казахстана и ФАО было ратифицировано ещё в 2018 году и рассчитано на десять лет. Однако первый казахстанский взнос в трастовый фонд ФАО — $1,93 млн — поступил только в октябре 2024 года. Именно после этого началась практическая реализация программы. Поэтому нынешние переговоры в Риме проходят на фоне перехода от многолетних соглашений к конкретным проектам.

Вице-министр также встретился с региональным представителем ФАО по Европе и Центральной Азии Виорелом Гуцу. Стороны обсуждали продление соглашения о работе Бюро ФАО по связям и партнёрству в Казахстане и расширение проектного портфеля. Ранее Казахстан и ФАО уже сообщали, что кроме трёх запущенных проектов рассматриваются новые направления сотрудничества. В частности, речь идёт об устойчивом землепользовании, продовольственной безопасности и региональных программах борьбы с вредителями.

Таким образом, главная практическая часть сотрудничества сейчас сосредоточена сразу на трёх проблемах казахстанского АПК: защите посевов от саранчи, состоянии отечественной селекции и семеноводства и контроле состояния сельскохозяйственных почв.