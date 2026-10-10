Казахстанских полицейских обучают определять вероятность повторного и тяжкого семейно-бытового насилия ещё до нового инцидента. Заключительный этап серии специализированных тренингов прошёл в Актау при участии МВД и структуры «ООН-женщины».

Основной акцент сделали на комплексной оценке риска. Полицейский должен учитывать не только уже произошедший конфликт или факт насилия, но и признаки, свидетельствующие о возможности его продолжения или усиления. Отдельно оценивается безопасность каждого ребёнка в семье. Участники обучения разбирали применение защитных мер, взаимодействие с человеком, совершившим насилие, и подключение других государственных и социальных служб.

Практическая часть строилась на ситуационных задачах. Сотрудники определяли, какие обстоятельства повышают угрозу повторного насилия, когда меры необходимо принимать немедленно и в каких случаях требуется повторно оценить уровень риска.

Подобный тренинг накануне проходил и в Алматинской области. Там полиция сообщала, что сотрудников специально учили замечать угрозы, которые могут быть неочевидны при первоначальном реагировании, и не подменять профессиональную оценку ситуации стереотипами. Серия проводится для специализированных подразделений полиции по борьбе с семейно-бытовым насилием.

Почему меняется подход

Обучение проходит на фоне существенного изменения законодательства и практики реагирования на домашнее насилие. Побои и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью в стране вновь относятся к уголовным правонарушениям — ответственность предусмотрена статьями 109-1 и 108-1 УК.

Кроме того, полиция перешла от преимущественно заявительного к выявительному принципу регистрации семейно-бытовых правонарушений. Если сотрудники обнаружили признаки насилия, административное или уголовное производство может быть начато без письменного заявления пострадавшего.

Это делает первоначальную оценку ситуации особенно важной: полицейскому необходимо определить не только юридическую квалификацию уже произошедшего, но и то, сохраняется ли опасность для потерпевшего и детей.

Напомним, что с нынешнего года действует и новый закон «О профилактике правонарушений». Он прямо предусматривает раннее выявление бытового насилия мобильными группами, направление семей в центры поддержки, предоставление социальной, юридической и психологической помощи, а при необходимости — временного проживания для пострадавших.

Защитное предписание действует 30 суток

Одним из инструментов полиции остаётся защитное предписание. Оно может запрещать человеку, совершившему бытовое насилие, разыскивать и преследовать пострадавшего, приходить к нему, звонить или иным способом вступать в контакт против его воли. Ограничения распространяются и на контакты с несовершеннолетними и недееспособными членами семьи.

Предписание действует 30 суток, а находящегося под ним человека ставят на профилактический учёт. Проверять соблюдение ограничений должны не реже одного раза в семь дней.

Практика показывает, что риск повторного насилия остаётся и после введения ограничений. Например, в Жамбылской области в 2026 году мужчину арестовали за нарушение защитного предписания после неоднократных конфликтов, угроз и применения физической силы к бывшей сожительнице. Именно поэтому оценка риска, которую сейчас отрабатывают сотрудники, потенциально важнее простого реагирования на отдельный вызов: задача — определить вероятность следующего эпизода и принять защитные меры до его возникновения.

Полицейских учат справляться и с собственной нагрузкой

Необычной частью программы стала психологическая устойчивость самих сотрудников. Постоянная работа с насилием, пострадавшими и детьми создаёт высокую эмоциональную нагрузку. Поэтому полицейским рассказывали о профилактике профессионального выгорания и сохранении психологической устойчивости.

Организаторы подчёркивают, что завершившийся в Актау этап не означает окончания программы. Результаты пилотного обучения планируется оценить, после чего будут определены дальнейшие потребности сотрудников и следующие этапы сотрудничества МВД с «ООН-женщины».

При этом в опубликованных материалах пока не названы все пилотные регионы, число прошедших подготовку сотрудников и сроки возможного распространения методики на всю страну. Именно эти показатели позволят оценить реальный масштаб программы.