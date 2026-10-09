В спальне группы №8 Костанайского детского центра оказания специальных социальных услуг зафиксировали температуру 30,4°C при максимально допустимых в тёплый период 28°C. В игровой комнате той же группы было 29,3°C.

Есть принципиально важная деталь: эти замеры сделали не в момент смерти 14-летнего воспитанника. Подросток скончался во время дневного сна 28 июля, а специалисты санитарно-эпидемиологического контроля пришли в группу №8 30 июля в 14:30 — через два дня после трагедии. Поэтому связывать зафиксированную температуру с причиной смерти нельзя.

Замеры проводились по постановлению прокуратуры Костаная совместно с филиалом Национального центра экспертизы специальным метеометром, сообщает НГ со ссылкой на ответ руководителя городского управления санэпидконтроля Арипa Мендекинова.

Превышение в спальне относительно верхней границы нормы составило 2,4°C, по расчётам KZ24.NEWS. Действующие гигиенические нормативы предусматривают для групповых спален в тёплый период оптимальную температуру 23–25°C и допустимую — от 18 до 28°C.

Позднее проверка обнаружила ещё три санитарных нарушения

История с температурой не закончилась июльскими замерами. С 25 по 27 августа санитарно-эпидемиологическая служба провела внеплановую проверку центра по требованию прокуратуры и после обращения правозащитников.

По данным «Нашей газеты», проверяющие установили отсутствие актов о ревизии вентиляционных каналов, отсутствие термометров в групповых и спальных помещениях и нарушения требований при эксплуатации кондиционера. При этом санитарные правила требуют устанавливать термометры на внутренней стене помещений на высоте 0,8–1,2 метра.

27 августа в отношении директора центра Гульжанат Тазибековой составили административный протокол по части 1 статьи 425 КоАП. Издание сообщает, что должностному лицу назначили штраф 160 МРП — 692 000 ₸. Центр также получил предписание устранить нарушения, срок исполнения указан до 26 февраля 2027 года.

Причину смерти подростка следствие публично не называло

14-летний воспитанник центра умер 28 июля во время дневного сна. На следующий день региональное управление координации занятости и социальных программ сообщало, что в течение дня его состояние оценивалось как удовлетворительное: ребёнок был активен, пообедал и лёг спать. По факту смерти зарегистрировали уголовное дело и назначили экспертизы.

На тот момент представители управления также заявляли, что в группах установлены кондиционеры, а температурный и питьевой режим находятся на контроле. Однако последующие лабораторные замеры показали превышение допустимой температуры, а августовская проверка — отсутствие термометров в групповых и спальных помещениях.

На 9 октября в доступных публичных сообщениях полиции результатов расследования и официально установленной причины смерти подростка нет. Поэтому температура 30,4°C остаётся важным установленным обстоятельством проверки условий в центре, но не доказанной причиной трагедии.