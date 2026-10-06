100% студентов QyzPU прошли обучение ИИ — какие проекты они создали

Казахстанские вузы всё активнее переводят обучение искусственному интеллекту из теории в практику. В Казахском национальном женском педагогическом университете (QyzPU) ИИ изучают все 11 547 студентов, а участники программы AI—SANA уже разработали 20 цифровых проектов передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Пять из них представили на выставке AI—SANA в рамках международного форума AI & Digital Bridge 2026 в Астане.

ИИ помогает студентам решать повседневные задачи

Один из проектов — Dorm Helper, цифровой помощник для системы управления общежитиями QyzPU. Он отвечает на вопросы студентов о проживании и помогает пользоваться системой на казахском, русском и английском языках.

Ассистент встроен непосредственно в интерфейс сервиса. Студенту не нужно искать инструкцию отдельно — получить нужную информацию можно прямо во время работы с системой.

Другой проект — iHelpDesk, который предназначен для цифровизации университетских услуг. Студенты также разработали Avatar QyzPU, а для школьников — Aqyl AI и Zerde AI, помогающие при подготовке к ЕНТ.

Отдельные решения посвящены социальным и финансовым задачам. IncluLearn AI связан с инклюзивным образованием, StepCash AI — с финансовой грамотностью, AruSafe AI — с безопасностью женщин, а NavIQ помогает с профессиональной ориентацией.

Все студенты университета охвачены обучением ИИ

В QyzPU сообщают, что обучение по направлению искусственного интеллекта прошли все 11 547 студентов университета.

Из них 2 036 человек освоили шестикредитную дисциплину «Основы искусственного интеллекта». Ещё 9 511 студентов завершили сертифицированные онлайн—курсы.

Таким образом, AI—SANA в университете используется не только как образовательная программа. Студенты получают возможность сразу применять знания при создании цифровых продуктов.

Для Казахстана такой подход важен на фоне растущего спроса на специалистов, которые умеют не только пользоваться ИИ-инструментами, но и создавать решения для образования, государственных и университетских сервисов, финансовой грамотности и безопасности.

Поддержка программы со стороны Министерства науки и высшего образования РК позволяет масштабировать такой формат подготовки и связывать обучение ИИ с практическими задачами.