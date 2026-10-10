Кызылординский областной историко-краеведческий музей и Национальный исторический музей Кыргызстана договорились об обмене экспонатами и организации совместных выставок. Меморандум подписали в Бишкеке по итогам встречи руководителей двух учреждений — Назгуль Омурзаковой и Мансура Нурмата. Назначение Нурмата руководителем Кызылординского областного музея состоялось в 2026 году: его кандидатуру конкурсная комиссия предложила на эту должность в мае.

Соглашение предусматривает проведение передвижных и гостевых выставок, обмен музейными предметами и опытом в реставрации, изучении и сохранении культурного наследия. Конкретные выставки, которые первыми отправятся из Казахстана в Кыргызстан или в обратном направлении, пока не объявлены. Стороны также не назвали сроки реализации первых совместных проектов.

Что Кызылорда может показать в Бишкеке

Для казахстанской стороны соглашение интересно возможностью вывести за пределы страны коллекции, связанные с историей Сырдарьинского региона. Кызылординский областной историко-краеведческий музей работает с 1939 года. Его коллекции охватывают археологию, историю региона, этнографию, культуру и природное наследие.

Причём опыт крупных выездных выставок у музея уже есть. Например, во время выставки в Караганде музей представлял около 100 экспонатов. Среди них были золотые украшения из Ширик-Рабата, находки средневекового Сыганака, жанкентская керамика, этнографические предметы, редкие книги и рукописи.

Поэтому подписанный в Бишкеке документ потенциально позволяет организовать аналогичные экспозиции уже для кыргызстанской аудитории. Однако утверждать, что именно эти предметы отправят в Кыргызстан, пока нельзя — перечень будущих экспонатов стороны не публиковали.

У музеев уже есть практика обменных выставок

Для Кызылординского музея сотрудничество с другими регионами через временные экспозиции не является новым форматом. Во время упомянутой выставки в Караганде стороны также договаривались о сотрудничестве и обмене опытом. Это показывает, что подобные меморандумы могут становиться основой для реальных передвижных выставок, а не только формальным соглашением.

С кыргызстанской стороной предполагается более широкий формат: помимо демонстрации коллекций, заявлены обмен профессиональным опытом и совместная работа в сфере сохранения и реставрации культурного наследия. Для двух соседних стран это особенно актуально из-за пересекающейся истории Центральной Азии: музейные коллекции Казахстана и Кыргызстана позволяют показывать развитие региона не только в рамках современных государственных границ.

Теперь главным показателем результативности меморандума станет первая совместная выставка. Её тему, место проведения и сроки музеи пока не раскрыли.