С 9 октября в Казахстане изменился порядок сдачи экзаменов на водительские права. Первые три попытки соответствующего экзамена по-прежнему не становятся платными, однако после трёх отрицательных результатов за дальнейшие пересдачи придётся платить. Одновременно срок ожидания после двух неудач сократили с месяца до 10 календарных дней.

Изменения закреплены приказом МВД от 5 октября 2026 года №701. Правовая система указывает, что документ вступил в силу именно 9 октября.

Для будущего водителя схема теперь выглядит так:

после первой неудачи второй экзамен назначается на следующий рабочий день;

после двух отрицательных результатов третью попытку можно сделать не раньше чем через 10 календарных дней;

после трёх отрицательных результатов четвёртая и последующие попытки становятся платными, при этом между ними также должно пройти минимум 10 календарных дней.

Правило действует и для теоретического, и для практического экзамена. В документе используется формулировка «соответствующий экзамен»: если трижды не сдана теория, речь идёт о дальнейших попытках теории; аналогичный порядок предусмотрен для практики.

Сколько будет стоить четвёртая попытка

Конкретной суммы в приказе МВД нет. В нём сказано, что последующие после трёх отрицательных результатов попытки проходят на платной основе по тарифам, установленным Госкорпорацией «Правительство для граждан».

Отдельный актуальный тариф именно на такую пересдачу в доступных открытых материалах Госкорпорации на 9 октября KZ24.NEWS не обнаружил. Поэтому называть конкретную сумму сейчас было бы преждевременно.

До изменения правил после двух отрицательных результатов следующего соответствующего экзамена приходилось ждать месяц. Такой порядок ранее подтверждала Госкорпорация. Таким образом, ожидание третьей попытки теперь сократилось примерно втрое — с месяца до 10 календарных дней.

За телефон на теории теперь придётся ждать целый год

Одновременно правила стали намного жёстче для тех, кто пытается получить подсказку во время теоретического экзамена. Если кандидат обменивается материалами, покидает экзаменационный зал, пользуется бумажными или электронными источниками информации либо принимающими и передающими электронными устройствами, экзамен прекращают.

Кандидату выставляют «НЕ СДАЛ», составляют акт, а повторно прийти на теорию он сможет не раньше чем через 12 месяцев. Раньше за такое нарушение отстраняли на три месяца. То есть период ожидания увеличился сразу в четыре раза.

На практике это означает, что телефон, микронаушник или другая запрещённая помощь могут оказаться для будущего водителя гораздо серьёзнее обычной ошибки в тесте: вместо 10 дней до новой попытки придётся ждать год.

Эту реформу готовили почти полгода

Новые правила не появились неожиданно. Ещё 14 апреля правительство анонсировало реформу экзаменов: власти собирались убрать ограничение на количество попыток и перейти к платным пересдачам с интервалом не менее 10 дней.

Теперь утверждён окончательный механизм: плата появляется после трёх отрицательных результатов, а третья попытка становится доступна уже через 10 дней вместо прежнего месяца.

Правила также расширили возможности обжалования результатов. При несогласии с теоретическим экзаменом или штрафными баллами на практике кандидат может подать апелляцию с использованием фото- и видеоматериалов. Жалобу рассматривает комиссия с участием представителей уполномоченного органа, Госкорпорации и учебной организации.