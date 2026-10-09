Казахстан и «Газпром» продолжили работу над развитием газотранспортной инфраструктуры, необходимой для газоснабжения Астаны и северных регионов страны. Этот вопрос отдельно обсуждался на третьем заседании совместного координационного совета в Бишкеке.

Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, российскую — заместитель председателя правления и начальник департамента «Газпрома» Виталий Маркелов. В переговорах также участвовали представители QazaqGaz. Стороны рассмотрели развитие и модернизацию газопроводов, надёжность поставок, подземное хранение газа, использование природного газа в промышленности и качестве моторного топлива, а также научно-техническое сотрудничество.

Но наиболее значимый для Казахстана вопрос —новые мощности для снабжения газом северной части страны и столицы.

Проект обсуждают уже несколько лет

Газификация севера за счёт российского газа прорабатывается не первый год. Ещё в 2022 году Минэнерго рассматривало маршрут «Ишим — Петропавловск — Кокшетау — Астана» ориентировочной протяжённостью 644 км. Параллельно изучался российский маршрут «Барнаул — Рубцовск — Семей — Усть-Каменогорск» с ответвлением на Павлодар.

Следующий принципиальный шаг сделали 9 октября 2025 года— ровно за год до нынешнего заседания. Правительство Казахстана и «Газпром» подписали меморандум о реализации проекта магистрального газопровода «Ишим — Астана». По данным правительства, новый газопровод должен обеспечить более надёжное газоснабжение сразу трёх крупных городов —Астаны, Кокшетау и Петропавловска, а также создать дополнительный маршрут поставок газа на север Казахстана.

Таким образом, формулировка нынешнего сообщения о «развитии газотранспортных мощностей» относится уже к конкретному проекту, который Казахстан и российская компания прорабатывают как минимум несколько лет.

Зачем Астане ещё один маршрут

Столица уже получает природный газ по казахстанской системе «Сарыарка», а её внутренняя инфраструктура продолжает расширяться. В 2026 году в эксплуатации Астанинского филиала QazaqGaz Aimaq находилось 807 км городских газораспределительных сетей, а количество подключённых абонентов достигло 21,8 тыс.

Одновременно для увеличения пропускной способности строится новая газораспределительная станция. Её мощность должна составить 350 тыс. кубометров газа в час. К ней уже построили 67,6 км магистральных газопроводов от села Ижевское в Аршалинском районе до юго-западного обхода столицы.

Поэтому проект «Ишим — Астана» следует рассматривать не как первую газификацию столицы, а как дополнительный источник и маршрут, который одновременно позволит продвигать газ дальше на север.

Север остаётся главным пробелом на газовой карте

Сейчас уровень газификации Казахстана составляет 64,2%, доступ к природному газу имеют около 13,1 млн человек. При этом северные регионы остаются одной из основных территорий дальнейшего расширения сети. Правительство рассчитывает довести уровень газификации страны до 80% к 2035 году и отдельно связывает достижение этой цели с реализацией «Ишим — Астана».

Газовая инфраструктура в целом быстро растёт: на 2026 год запланировано 40 проектов транспортировки газа — семь переходящих и 33 новых. При этом по самому «Ишим — Астана» ключевые параметры пока публично не раскрыты. В официальных материалах нет окончательной стоимости строительства, утверждённой мощности, даты начала работ и срока ввода магистрали.

Поэтому говорить, что газопровод уже строится, преждевременно. На нынешнем этапе стороны продолжают проработку проекта и необходимых газотранспортных мощностей.

Подписали ещё один документ — уже с Кыргызстаном

По итогам встречи Казахстан и «Газпром» подписали протокол третьего заседания совместного координационного совета. Отдельно QazaqGaz и «Газпром Кыргызстан» заключили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Содержание и конкретные проекты в рамках этого документа в опубликованном сообщении не раскрываются.

Сам факт подписания в Бишкеке показывает, что сотрудничество постепенно выходит за пределы двусторонней связки Казахстан — Россия и затрагивает региональную газовую инфраструктуру. Однако делать вывод о появлении нового трёхстороннего газового проекта пока нельзя — таких договорённостей стороны не объявляли.