В Казахстане эксперты предлагают уделить больше внимания тому, насколько понятны и доступны гражданам государственные услуги в сфере занятости и социальной защиты. Вопрос обсуждался на экспертном форуме Центра развития трудовых ресурсов в Астане. В дискуссии участвовали представители Академии государственного управления при Президенте, ЕНУ имени Л. Н. Гумилёва, Института законодательства и правовой информации и специалисты социально-трудовой сферы.

Одной из основных тем стала защита трудовых и социальных прав. Участники обсуждали, как учитывать реальные потребности человека при принятии государственных решений и предоставлении услуг.

Отдельно подняли вопрос персональных данных. По мнению участников, расширение цифровых социальных сервисов должно сопровождаться не только упрощением получения помощи, но и достаточной защитой информации о гражданах.

Через систему проходят сотни тысяч обращений

Масштаб вопроса хорошо виден по работе самого Центра развития трудовых ресурсов. В 2025 году его контакт-центр обработал 1,095 млн обращений, из которых более 896 тыс., или 81,8%, непосредственно относились к социально-трудовой сфере. В среднем это около 3 тыс. обращений в сутки, если распределить годовой показатель на 365 дней.

При этом функции ЦРТР значительно шире работы контакт-центра. Социальный кодекс относит к его компетенции анализ рынка труда, мониторинг мер содействия занятости, методологическую поддержку карьерных центров и развитие электронных и проактивных государственных услуг. Центр также сопровождает цифровые системы социально-трудовой сферы и Электронную биржу труда.

Поэтому обсуждавшиеся на форуме доступность сервисов, качество информирования и защита данных непосредственно связаны с инфраструктурой, через которую граждане ищут работу и получают часть государственных мер поддержки.

Ранее эксперты уже обсуждали изменение трудовых гарантий

Для ЦРТР это не первая подобная экспертная дискуссия в 2026 году. В марте на площадке центра проходила встреча, посвящённая социальным гарантиям и трудовым правам в контексте конституционной реформы. В частности, специалисты Института законодательства анализировали изменения нормы о праве на труд, а представители Академии государственного управления — перераспределение полномочий государственных институтов.

На нынешнем форуме обсуждение было шире. Помимо трудовых прав и социальной поддержки, эксперты затронули совершенствование законодательства, взаимодействие государства и общества, а также участие политических партий в защите социальных и трудовых интересов.

Отдельная открытая сессия была посвящена тому, как конституционные положения должны работать в конкретных ситуациях в социально-трудовой сфере. Однако организаторы пока не опубликовали перечень конкретных законодательных поправок или изменений государственных сервисов, которые предлагается реализовать по итогам форума. Поэтому говорить о принятии новых мер или изменении порядка получения социальной поддержки пока преждевременно.