В Казахстане хотят сделать движение нефти и нефтепродуктов более прозрачным — цифровой учёт планируют распространить практически на весь путь ресурса от добычи до продажи на автозаправочной станции.

К 2028 году долю энергетических ресурсов, которые можно будет отслеживать в цифровой системе, намерены увеличить до 80%. Сейчас этот показатель составляет около 20%, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Минэнерго РК.

Идея заключается в том, чтобы фиксировать движение нефти и нефтепродуктов на разных этапах — от скважины до конечного потребителя. Это позволит получать больше информации о перемещении ресурсов и контролировать их оборот.

Что изменится для отрасли

Цифровой контроль станет частью более масштабной программы технологического обновления ТЭК. В отрасли планируют активнее использовать искусственный интеллект, цифровые модели месторождений и системы удалённого контроля оборудования.

ИИ уже применяют для планирования оборота нефтепродуктов. Точность прогнозов достигает 85%, а ежегодный экономический эффект от решений в нефтегазовой сфере оценивается в 22,5 млрд ₸.

Ещё одно направление — предиктивный контроль оборудования. Система должна обнаруживать признаки возможных неисправностей заранее, чтобы предприятия могли провести ремонт до серьёзной поломки.

Долю оборудования, подключённого к онлайн-мониторингу, планируют увеличить с 20% в 2026 году до 70% в 2028 году.

Цифровые модели помогут управлять добычей

Технологии хотят использовать и непосредственно на месторождениях. Один из пилотных проектов реализуют на базе «Эмбамунайгаз». Цифровая модель объединяет информацию о пласте, скважинах и производственной инфраструктуре.

При дальнейшем распространении этой технологии дополнительная добыча нефти может достигнуть 2,9 млн тонн.

В Астане параллельно создают цифровую модель энергетического комплекса города. По расчётам, её применение может обеспечить экономию топлива более чем на 2,5%.

Всего в рамках программы цифрового развития ТЭК до 2029 года предусмотрено 20 мероприятий. Ожидается, что использование новых технологий позволит снизить аварийность на объектах отрасли на 25%.

До конца 2026 года власти также планируют определить перечень приоритетных ИИ-решений, которые в дальнейшем можно будет масштабировать на предприятиях энергетического комплекса.