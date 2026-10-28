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В Акмолинской области строят завод рыбных кормов за 7 млрд ₸

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В Акмолинской области строят завод рыбных кормов

В Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана реализуют проект завода по производству кормов для рыб. Инициатор — компания Poseydon. По данным областного акимата, инвестиции превысят 7 млрд ₸, а запуск предприятия запланирован на 2027 год.

Завод сможет выпускать до 25 000 тонн экструдированных кормов ежегодно. Продукцию будут производить для карповых и лососевых видов рыб. На предприятии планируют создать 75 рабочих мест.

Власти рассчитывают, что новое производство поможет снизить зависимость казахстанских рыбных хозяйств от импортных кормов. Проект также должен укрепить отечественную кормовую базу и поддержать развитие аквакультуры.

Poseydon уже развивает в регионе рыбоводческое хозяйство. Акваферма площадью 10 гектаров специализируется на радужной форели и рассчитана на производство 70 тонн товарной рыбы в год.

По данным Министерства сельского хозяйства, о начале строительства завода сообщалось ещё в июле 2026 года. Тогда стоимость проекта оценивалась в 6,5 млрд ₸.

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Акмолинская область Казахстан Целиноградский район

Материал подготовил

Татьяна Муратова Татьяна Муратова
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