Новые комплексы для заправки самолётов, специализированные хранилища авиатоплива и обновление действующих объектов — такие проекты в Казахстане рассматривают «КазМунайГаз», «КазМунайГаз-Аэро» и Exolum Aviation. Конкретные объекты, объём инвестиций и обязательства участников определят после экономического анализа.

О подписании трёхстороннего соглашения об основных условиях стратегического сотрудничества КМГ сообщил 28 октября.

При этом в Испании антимонопольный регулятор расследует действия другой компании группы Exolum — Exolum Corporation. Он проверяет предполагаемое завышение тарифов и ограничение доступа конкурента к инфраструктуре. Компания считает свои цены обоснованными и намерена защищать свою позицию.

Инфраструктуру рассчитывают подготовить для топлива Jet A-1

Партнёр КМГ, Exolum Aviation, — авиационное подразделение международной группы Exolum. Оно проектирует, строит и эксплуатирует топливозаправочные комплексы и системы централизованной заправки самолётов.

В Казахстане стороны рассматривают строительство и модернизацию инфраструктуры для работы с авиатопливом международного стандарта Jet A-1. Новые и обновлённые объекты планируют привести в соответствие с требованиями Объединённой инспекционной группы (Joint Inspection Group, JIG). Эти требования охватывают качество топлива, безопасность и эксплуатацию объектов.

КМГ обеспечит экспертизу казахстанского рынка, взаимодействие с участниками авиационной отрасли и проработку перспективных проектов. Чтобы определить, какие из них реализовать и на каких условиях, стороны в ближайшее время проведут комплексный экономический анализ. По его результатам они выберут объекты, определят инвестиции, распределят обязательства и согласуют этапы сотрудничества.

В Испании проверяют тарифы и отказ в доступе к инфраструктуре

Испанская Национальная комиссия по рынкам и конкуренции (CNMC) объявила о начале дела 21 октября. Расследование касается Exolum Corporation и услуг по перевозке и хранению жидких углеводородов, биотоплива и других химических продуктов в Испании.

Регулятор проверяет три предполагаемых злоупотребления доминирующим положением. Претензии связаны с возможным применением чрезмерно высоких тарифов и отказом предоставить конкуренту доступ к транспортным и складским объектам в порту Таррагоны.

По версии CNMC, повышение тарифов могло позволить Exolum сохранять высокую прибыль, а ограничение доступа — укрепить её положение на рынке. Потребители при этом могли столкнуться с последовательным повышением цен.

Для конкурента спор связан с доступом к единственной в Испании сети трубопроводной перевозки жидких углеводородов. По оценке регулятора, ограничение доступа могло затруднить его конкуренцию на последующих этапах поставок: возможность работать на этих рынках зависит в том числе от доступа к перевозке и хранению продукции.

Основанием для дела стали материалы подразделения регуляторного надзора и переданный в CNMC спор о доступе к сети. Управление по конкуренции также провело инспекцию в штаб-квартире Exolum.

«Возбуждение этого дела не предрешает окончательный результат расследования», — говорится в сообщении регулятора; перевод с испанского.

Exolum считает цены разумными и прозрачными

В ответ компания заявила, что её цены разумны и прозрачны, а действия соответствуют конкурентному законодательству. Эту позицию приводит Reuters. Exolum также пообещала полностью сотрудничать с CNMC и воспользоваться правом на защиту.

Максимальный срок рассмотрения испанского дела — 24 месяца.