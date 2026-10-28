Администрация президента США Дональда Трампа предложила бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану рассмотреть возможность выдвижения на пост Генерального секретаря ООН. Об этом сообщила редакционная коллегия The Wall Street Journal со ссылкой на источники в трёх странах.

По данным издания, американские представители обсуждали возможную кандидатуру Орбана с коллегами из России и Китая. В Вашингтоне, как утверждает газета, рассматривают вариант, при котором венгерский политик мог бы получить поддержку всех трёх государств. Официального подтверждения со стороны Москвы и Пекина нет, а окончательное решение о возможном выдвижении не принято.

Согласно публикации, американский чиновник оценил потенциальную поддержку Орбана в Совете Безопасности ООН в 8 голосов из 15, допустив, что их число может увеличиться до 10. Однако это оценка источника, а не результат официального голосования. Великобритания и Франция, обладающие правом вето, могут выступить против кандидатуры.

Как выбирают генсека ООН

Генерального секретаря назначает Генеральная Ассамблея ООН по рекомендации Совета Безопасности. Для рекомендации требуется не менее 9 голосов из 15 и отсутствие вето со стороны любого из 5 постоянных членов Совбеза — США, России, Китая, Великобритании и Франции.

Орбан потерпел поражение на парламентских выборах в Венгрии в апреле 2026 года. Победа оппозиционной партии «Тиса» завершила его 16-летнее пребывание у власти. По информации WSJ, американские представители связались с политиком, чтобы выяснить, заинтересован ли он в должности. Издание пишет, что Орбан отнёсся к идее положительно, но не хочет участвовать в гонке без уверенности в своих шансах.

Официально кандидатура Орбана в ООН не зарегистрирована. Среди представленных кандидатов — дипломат из Объединённых Арабских Эмиратов Лана Заки Нусейбе, выдвинутая 21 октября. Срок полномочий действующего генсека Антониу Гутерриша заканчивается 31 декабря 2026 года.