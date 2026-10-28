Оппозиционные партии Грузии объявили о начале новой протестной кампании против политики правящей партии «Грузинская мечта». Первый марш прошёл в Тбилиси 25 октября под лозунгом «Грузия без Иванишвили».

Участники прошли от Тбилисского государственного университета в сторону проспекта Руставели. По сообщениям СМИ, в акции участвовали тысячи человек. Демонстранты несли флаги Грузии, Украины и Евросоюза; на улицах находились сотрудники правоохранительных органов.

Лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия назвал марш началом новой волны протестов. Следующую крупную акцию оппозиция планирует провести 28 ноября — в годовщину решения грузинских властей приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года.

Выступления проходят на фоне рассмотрения Конституционным судом иска, поданного депутатами правящей партии, о признании неконституционными и запрете пяти оппозиционных партий. Власти обосновывают иск предполагаемыми нарушениями Конституции, тогда как представители оппозиции считают его попыткой ограничить политическую конкуренцию.

Массовые проевропейские протесты в Грузии продолжаются с конца ноября 2024 года. Они начались после объявления властей о приостановке переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.