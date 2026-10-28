В провинции Толедо в Испании столкнулись два скоростных поезда — Renfe и Iryo. Авария произошла утром 28 октября на линии между Мадридом и Андалусией, недалеко от станции Урда. Движение поездов на участке остановлено.

По сообщениям испанских СМИ, число погибших достигло нескольких десятков. В 12:25 по местному времени глава Кастилии — Ла-Манчи сообщал как минимум о 30 погибших, позднее RTVE передало информацию более чем о 40 жертвах. Данные о числе пострадавших также уточняются.

По предварительной версии, поезд Renfe, в котором находились 397 пассажиров, врезался сзади в остановившийся поезд Iryo. В составе Iryo, по данным RTVE, ехали 147 пассажиров, включая младенца. Два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи.

Причины катастрофы расследуются. Среди предварительных версий обсуждается ошибка при управлении движением на фоне проблем с системой сигнализации, однако окончательные выводы пока не сделаны.

Премьер-министр Испании Педро Санчес отменил запланированные мероприятия и заявил, что поддерживает связь с министром транспорта и руководством региона. На месте работают спасательные службы.