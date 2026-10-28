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Токаев предложил создать стратегический резерв урана для АЭС Казахстана

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Токаев предложил создать стратегический резерв урана для АЭС

Казахстан рассматривает возможность создания государственного стратегического резерва урана для обеспечения будущих атомных электростанций сырьём на долгосрочную перспективу. Президент Токаев заявил об этом 28 октября 2026 года в Послании народу Казахстана.

По словам главы государства, стране необходимо заранее продумать, как снабжать атомные электростанции ураном через 50 лет и в дальнейшем. Токаев отметил, что создание государственного резерва заслуживает серьёзного рассмотрения и, по его оценке, позволит обеспечить потребности казахстанских АЭС на ближайшее столетие.

Президент также подчеркнул важность сотрудничества с зарубежными партнёрами, участвующими в строительстве атомных электростанций. Речь идёт о создании высокотехнологичных производств в Казахстане, передаче компетенций в сфере ядерной энергетики и подготовке отечественных специалистов. По словам Токаева, соответствующие предложения поступают от российских и китайских компаний.

Казахстан остаётся крупнейшим производителем урана

По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2025 году Казахстан произвёл около 25 800 тонн урана, обеспечив примерно 40% мировой добычи. Страна сохраняет статус крупнейшего производителя этого сырья с 2009 года.

Вопрос долгосрочного обеспечения атомных электростанций ураном приобретает особое значение на фоне планов Казахстана развивать атомную энергетику и строить несколько АЭС. Резерв мог бы стать одним из инструментов обеспечения сырьевой безопасности, однако его параметры, объём, порядок формирования и сроки создания пока не объявлены.

Таким образом, заявление президента обозначает направление для дальнейшей проработки. О принятом решении создать резерв, утверждённом механизме его формирования или конкретных объёмах запасов официально не сообщалось.

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Астана Казахстан

Материал подготовил

Татьяна Муратова Татьяна Муратова
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