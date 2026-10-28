Казахстан рассматривает возможность создания государственного стратегического резерва урана для обеспечения будущих атомных электростанций сырьём на долгосрочную перспективу. Президент Токаев заявил об этом 28 октября 2026 года в Послании народу Казахстана.

По словам главы государства, стране необходимо заранее продумать, как снабжать атомные электростанции ураном через 50 лет и в дальнейшем. Токаев отметил, что создание государственного резерва заслуживает серьёзного рассмотрения и, по его оценке, позволит обеспечить потребности казахстанских АЭС на ближайшее столетие.

Президент также подчеркнул важность сотрудничества с зарубежными партнёрами, участвующими в строительстве атомных электростанций. Речь идёт о создании высокотехнологичных производств в Казахстане, передаче компетенций в сфере ядерной энергетики и подготовке отечественных специалистов. По словам Токаева, соответствующие предложения поступают от российских и китайских компаний.

Казахстан остаётся крупнейшим производителем урана

По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2025 году Казахстан произвёл около 25 800 тонн урана, обеспечив примерно 40% мировой добычи. Страна сохраняет статус крупнейшего производителя этого сырья с 2009 года.

Вопрос долгосрочного обеспечения атомных электростанций ураном приобретает особое значение на фоне планов Казахстана развивать атомную энергетику и строить несколько АЭС. Резерв мог бы стать одним из инструментов обеспечения сырьевой безопасности, однако его параметры, объём, порядок формирования и сроки создания пока не объявлены.

Таким образом, заявление президента обозначает направление для дальнейшей проработки. О принятом решении создать резерв, утверждённом механизме его формирования или конкретных объёмах запасов официально не сообщалось.