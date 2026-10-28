Адресная социальная помощь в Казахстане предназначена людям и семьям с низким среднедушевым доходом. Условия назначения включают проверку материального положения: наряду с доходами могут учитываться имущество, займы, вклады и расходы по счетам. С 2027 года начнут действовать новые критерии такой проверки.

При оценке кредита или депозита значение имеют вид и размер займа или вклада, время получения кредита и другие обстоятельства, предусмотренные правилами.

Кто может получить АСП и как определяют её размер

На адресную социальную помощь, или АСП, могут претендовать граждане Казахстана, кандасы, беженцы, а также постоянно проживающие в стране иностранцы и лица без гражданства. При назначении учитывают доход на каждого члена семьи и заключение о её материальном положении.

Среднедушевой доход — это часть общего дохода семьи, которая приходится на одного человека за месяц. Для расчёта АСП доходы за квартал, предшествующий кварталу обращения, распределяют по месяцам и членам семьи. Полученную сумму сравнивают с чертой бедности своего региона.

Черта бедности служит ориентиром для назначения и расчёта помощи. Она зависит от медианного дохода населения и регионального прожиточного минимума, поэтому единой суммы выплаты для всех семей Казахстана нет. Медианный доход делит население на две половины: у одной доходы выше этого уровня, у другой — ниже.

Саму выплату рассчитывают как разницу между региональной чертой бедности и среднедушевым доходом на каждого члена семьи. К назначенной АСП также предусмотрена дополнительная выплата на детей определённого возраста.

Какие доходы принимают в расчёт

В расчёт могут войти зарплата, алименты, доходы от предпринимательства, аренды и личного подсобного хозяйства. Учитываются и некоторые социальные выплаты, денежные переводы, вознаграждение по вкладам и доходы от использования кредита.

При этом перечень исключений тоже существует. Например, в доход не включают саму АСП, единовременное пособие при рождении ребёнка и благотворительную помощь. Для расчёта нужно смотреть, к какому виду относится конкретное поступление: не каждое пособие автоматически исключают из дохода.

Безусловная и обусловленная помощь

Безусловную денежную помощь предоставляют малообеспеченным людям и семьям, у которых ограничены возможности участвовать в мерах содействия занятости. Например, это может касаться семьи, где единственный трудоспособный человек ухаживает за маленьким ребёнком или нуждающимся в уходе членом семьи.

Обусловленная помощь связана с участием трудоспособных получателей в мерах содействия занятости и, при необходимости, социальной адаптации. Для этого заключается социальный контракт: в нём указывают обязательства сторон. Закон предусматривает исключения для отдельных категорий людей, в том числе для некоторых лиц с инвалидностью и тех, кто осуществляет уход.

Почему проверяют кредиты, вклады и расходы

Доход, имущество и расходы отвечают на разные вопросы. Доход нужен для расчёта суммы помощи; сведения об имуществе и финансовых операциях помогают участковой комиссии оценить материальное положение семьи. Комиссию создаёт акимат — местный исполнительный орган.

Проверка банковских операций появилась не впервые в 2027 году. Местные органы сообщали об учёте расходов, займов и депозитов ещё в правилах, применявшихся с 2025 года. Новое постановление правительства устанавливает условия и критерии, которые начнут действовать с 1 января 2027 года.

Новые условия АСП предусматривают согласие заявителя и членов семьи на сбор и проверку персональных данных, включая сведения, составляющие банковскую тайну, и информацию о кредитных обязательствах.

Участковая комиссия обследует материальное положение и готовит заключение о нуждаемости. По новым критериям наличие установленного признака может стать основанием для заключения об отсутствии необходимости в помощи. Затем уполномоченный орган принимает решение о назначении или отказе.

Кредит, депозит и траты: что предусмотрено с 2027 года

В таблице приведены критерии нового постановления. Их нужно применять с учётом периода проверки, исключений и состава семьи.

Что проверяют Критерий для заключения комиссии Исключение или уточнение Расходы по банковским счетам Расходные операции за предыдущий квартал в совокупности превышают установленную черту бедности на каждого члена семьи в месяц Не учитывают налоги и другие обязательные платежи в бюджет, страховые выплаты и переводы между собственными счетами членов семьи Новый заём Банковский заём или микрокредит, оформленный в предыдущем квартале, превышает 2 прожиточных минимума на каждого члена семьи в месяц Ипотечный заём исключён Банковский вклад Вклад превышает 200 МРП на семью Жилищные строительные сбережения исключены

Таблица составлена по постановлению правительства от 19 октября 2026 года № 931; критерии действуют с 2027 года.

МРП — месячный расчётный показатель, который используют для расчёта установленных законом сумм. Для порога по вкладу применяют значение показателя на соответствующий год: пересчитывать его в теңге по показателю другого года нельзя.

Мешает ли кредит получить помощь

Новый критерий относится к оформлению займа или микрокредита за квартал перед обращением и содержит порог, рассчитанный на каждого члена семьи. Ипотечный заём из этого критерия исключён.

При этом информация о кредитных обязательствах, платежах и задолженности входит в сведения, которые могут проверять с согласия заявителя и членов семьи. Кроме того, правила расчёта совокупного дохода отдельно предусматривают учёт доходов от использования кредита. Если в решении указан кредит, стоит попросить объяснить, какая именно норма применена и за какой период рассмотрены сведения.

Откажут ли из-за небольшого депозита

Небольшой вклад не равен превышению порога, указанного в новом постановлении. Для соответствующего критерия сравнивают размер вклада с установленной величиной на семью; жилищные строительные сбережения из этого критерия исключены.

Проценты по вкладу и сумма сбережений рассматриваются в разных контекстах. Вознаграждение по денежным вкладам входит в перечень доходов, которые учитывают при расчёте совокупного дохода. Сам вклад проверяют в рамках оценки материального положения.

Какие покупки и переводы имеют значение

Новый критерий относится к расходным операциям по счетам за предыдущий квартал. Комиссия смотрит на совокупность учитываемых операций за установленный период. Из расчёта исключены перечисленные в таблице платежи и переводы.

Если одна и та же семья переводит деньги между собственными счетами её членов, такие переводы предусмотрены среди исключений. Документы о характере спорной операции могут понадобиться, если заявитель считает, что её учли неправильно.

Как имущество влияет на решение

С 2027 года комиссия сможет учитывать несколько объектов жилья, помещение, используемое для получения прибыли, отдельные земельные участки и исправный транспорт. Для жилья и автомобилей постановление предусматривает исключения.

Например, при проверке жилья имеют значение общая полезная площадь на каждого члена семьи и то, признано ли жильё аварийным. Для отдельных многодетных семей и семей, в которых есть люди с инвалидностью или дети с инвалидностью, предусмотрены исключения по числу легковых автомобилей.

Проданное жильё тоже может иметь значение: новый критерий охватывает пригодное для проживания жильё, отчуждённое в течение 5 лет до обращения. При оценке конкретной ситуации нужно учитывать формулировку критерия и его исключения целиком.

Как подать заявление и получить решение

Заявление принимают через портал электронного правительства и карьерный центр по месту жительства. Жители сельской местности могут обратиться к акиму посёлка, села или сельского округа. Услуга бесплатная.

Подготовьте документы. При личном обращении возьмите удостоверение личности; для других категорий заявителей предусмотрены документы, подтверждающие их статус. При необходимости можно представить копии документов по собственной инициативе. Подайте заявление. На портале нужно авторизоваться, заполнить запрос, указать счёт для выплаты и подписать заявление электронной цифровой подписью или доступным одноразовым паролем. Дождитесь обследования материального положения. Участковая комиссия готовит заключение, которое учитывают при решении о помощи. Проверьте уведомление. При обращении через портал решение приходит в личный кабинет; сведения о назначении или отказе также могут направить на телефон.

При обращении через портал или карьерный центр срок услуги составляет 15 рабочих дней со дня регистрации пакета документов карьерным центром. При обращении к сельскому акиму указан срок 18 рабочих дней. Если ведомству необходимо запросить сведения у других органов или организаций, формирование пакета документов могут продлить до 30 календарных дней с письменным уведомлением заявителя.

АСП назначают на текущий квартал с месяца обращения и выплачивают ежемесячно. Если в Цифровой карте семьи нет информации о доходах, право на помощь подтверждают ежеквартально. Цифровая карта семьи объединяет сведения, которые государственные органы используют для определения потенциальной нуждаемости.

Что делать при отказе или изменении обстоятельств

Причину отказа должны указать в уведомлении. При подаче через портал она приходит в личный кабинет; при обращении через карьерный центр или акима предусмотрено письменное уведомление и сообщение на телефон.

Сначала проверьте, какое основание указано в решении и какие сведения о семье использованы. Если, например, спор касается дохода или банковской операции, приложите документы, которые помогают объяснить её характер и период. В жалобе укажите, с каким решением вы не согласны и почему, а также свои контактные данные.

Жалобу на административный акт или действие можно подать в административный орган. По общему порядку срок подачи составляет 3 месяца со дня, когда человек узнал о решении или действии; при уважительной причине пропущенный срок могут восстановить. На странице услуги указан общий срок рассмотрения жалобы — 5 рабочих дней, если законом не установлен иной порядок.

Если семья уже получает АСП и обстоятельства, влияющие на право или размер выплаты, изменились, получатель должен сообщить об этом в карьерный центр, а в сельской местности — акиму. На сообщение отведено 10 рабочих дней со дня возникновения таких обстоятельств. Размер помощи может быть пересчитан; неправомерно полученные или излишне выплаченные суммы подлежат возврату.

Часто задаваемые вопросы Можно ли получить АСП, если есть кредит? Да. С 2027 года отдельный критерий касается размера неипотечного займа или микрокредита, оформленного в квартале перед обращением. Решение принимают с учётом обстоятельств семьи и применимых критериев. Могут ли отказать в АСП из-за депозита? Да, размер вклада может повлиять на заключение комиссии. По правилам с 2027 года учитывают превышение порога в 200 МРП на семью; жилищные строительные сбережения из этого критерия исключены. Все ли расходы по карте учитывают при проверке? Нет. Новые критерии исключают налоги и другие обязательные платежи в бюджет, страховые выплаты и переводы между собственными счетами членов семьи. Нужно ли платить за оформление АСП? Нет. Государственная услуга по назначению адресной социальной помощи бесплатна. Как узнать причину отказа? Причину указывают в уведомлении о решении. Если заявление подано через портал, уведомление размещают в личном кабинете. Что изменится с 2027 года? С 1 января 2027 года вступит в силу постановление с условиями предоставления АСП и критериями заключения комиссии об отсутствии необходимости в помощи. В нём перечислены имущественные и банковские критерии, включая пороги для вкладов и новых займов.