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Условия назначения адресной социальной помощи в Казахстане

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Семья изучает документы для назначения адресной социальной помощи
При назначении АСП проверяют доходы и материальное положение семьи.

Адресная социальная помощь в Казахстане предназначена людям и семьям с низким среднедушевым доходом. Условия назначения включают проверку материального положения: наряду с доходами могут учитываться имущество, займы, вклады и расходы по счетам. С 2027 года начнут действовать новые критерии такой проверки.

При оценке кредита или депозита значение имеют вид и размер займа или вклада, время получения кредита и другие обстоятельства, предусмотренные правилами.

Кто может получить АСП и как определяют её размер

На адресную социальную помощь, или АСП, могут претендовать граждане Казахстана, кандасы, беженцы, а также постоянно проживающие в стране иностранцы и лица без гражданства. При назначении учитывают доход на каждого члена семьи и заключение о её материальном положении.

Схема расчёта АСП по доходу семьи и региональной черте бедности
Размер АСП зависит от дохода семьи и региональной черты бедности.

Среднедушевой доход — это часть общего дохода семьи, которая приходится на одного человека за месяц. Для расчёта АСП доходы за квартал, предшествующий кварталу обращения, распределяют по месяцам и членам семьи. Полученную сумму сравнивают с чертой бедности своего региона.

Черта бедности служит ориентиром для назначения и расчёта помощи. Она зависит от медианного дохода населения и регионального прожиточного минимума, поэтому единой суммы выплаты для всех семей Казахстана нет. Медианный доход делит население на две половины: у одной доходы выше этого уровня, у другой — ниже.

Саму выплату рассчитывают как разницу между региональной чертой бедности и среднедушевым доходом на каждого члена семьи. К назначенной АСП также предусмотрена дополнительная выплата на детей определённого возраста.

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Какие доходы принимают в расчёт

В расчёт могут войти зарплата, алименты, доходы от предпринимательства, аренды и личного подсобного хозяйства. Учитываются и некоторые социальные выплаты, денежные переводы, вознаграждение по вкладам и доходы от использования кредита.

При этом перечень исключений тоже существует. Например, в доход не включают саму АСП, единовременное пособие при рождении ребёнка и благотворительную помощь. Для расчёта нужно смотреть, к какому виду относится конкретное поступление: не каждое пособие автоматически исключают из дохода.

Безусловная и обусловленная помощь

Безусловную денежную помощь предоставляют малообеспеченным людям и семьям, у которых ограничены возможности участвовать в мерах содействия занятости. Например, это может касаться семьи, где единственный трудоспособный человек ухаживает за маленьким ребёнком или нуждающимся в уходе членом семьи.

Обусловленная помощь связана с участием трудоспособных получателей в мерах содействия занятости и, при необходимости, социальной адаптации. Для этого заключается социальный контракт: в нём указывают обязательства сторон. Закон предусматривает исключения для отдельных категорий людей, в том числе для некоторых лиц с инвалидностью и тех, кто осуществляет уход.

Почему проверяют кредиты, вклады и расходы

Доход, имущество и расходы отвечают на разные вопросы. Доход нужен для расчёта суммы помощи; сведения об имуществе и финансовых операциях помогают участковой комиссии оценить материальное положение семьи. Комиссию создаёт акимат — местный исполнительный орган.

Проверка банковских операций появилась не впервые в 2027 году. Местные органы сообщали об учёте расходов, займов и депозитов ещё в правилах, применявшихся с 2025 года. Новое постановление правительства устанавливает условия и критерии, которые начнут действовать с 1 января 2027 года.

Новые условия АСП предусматривают согласие заявителя и членов семьи на сбор и проверку персональных данных, включая сведения, составляющие банковскую тайну, и информацию о кредитных обязательствах.

Участковая комиссия обследует материальное положение и готовит заключение о нуждаемости. По новым критериям наличие установленного признака может стать основанием для заключения об отсутствии необходимости в помощи. Затем уполномоченный орган принимает решение о назначении или отказе.

Кредит, депозит и траты: что предусмотрено с 2027 года

В таблице приведены критерии нового постановления. Их нужно применять с учётом периода проверки, исключений и состава семьи.

Что проверяют Критерий для заключения комиссии Исключение или уточнение
Расходы по банковским счетам Расходные операции за предыдущий квартал в совокупности превышают установленную черту бедности на каждого члена семьи в месяц Не учитывают налоги и другие обязательные платежи в бюджет, страховые выплаты и переводы между собственными счетами членов семьи
Новый заём Банковский заём или микрокредит, оформленный в предыдущем квартале, превышает 2 прожиточных минимума на каждого члена семьи в месяц Ипотечный заём исключён
Банковский вклад Вклад превышает 200 МРП на семью Жилищные строительные сбережения исключены

Таблица составлена по постановлению правительства от 19 октября 2026 года № 931; критерии действуют с 2027 года.

МРП — месячный расчётный показатель, который используют для расчёта установленных законом сумм. Для порога по вкладу применяют значение показателя на соответствующий год: пересчитывать его в теңге по показателю другого года нельзя.

Мешает ли кредит получить помощь

Новый критерий относится к оформлению займа или микрокредита за квартал перед обращением и содержит порог, рассчитанный на каждого члена семьи. Ипотечный заём из этого критерия исключён.

При этом информация о кредитных обязательствах, платежах и задолженности входит в сведения, которые могут проверять с согласия заявителя и членов семьи. Кроме того, правила расчёта совокупного дохода отдельно предусматривают учёт доходов от использования кредита. Если в решении указан кредит, стоит попросить объяснить, какая именно норма применена и за какой период рассмотрены сведения.

Откажут ли из-за небольшого депозита

Небольшой вклад не равен превышению порога, указанного в новом постановлении. Для соответствующего критерия сравнивают размер вклада с установленной величиной на семью; жилищные строительные сбережения из этого критерия исключены.

Проценты по вкладу и сумма сбережений рассматриваются в разных контекстах. Вознаграждение по денежным вкладам входит в перечень доходов, которые учитывают при расчёте совокупного дохода. Сам вклад проверяют в рамках оценки материального положения.

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Какие покупки и переводы имеют значение

Новый критерий относится к расходным операциям по счетам за предыдущий квартал. Комиссия смотрит на совокупность учитываемых операций за установленный период. Из расчёта исключены перечисленные в таблице платежи и переводы.

Если одна и та же семья переводит деньги между собственными счетами её членов, такие переводы предусмотрены среди исключений. Документы о характере спорной операции могут понадобиться, если заявитель считает, что её учли неправильно.

Как имущество влияет на решение

Многоквартирный дом в Казахстане
При оценке материального положения могут учитывать объекты жилья и предусмотренные для них исключения. Источник: Wikimedia Commons.

С 2027 года комиссия сможет учитывать несколько объектов жилья, помещение, используемое для получения прибыли, отдельные земельные участки и исправный транспорт. Для жилья и автомобилей постановление предусматривает исключения.

Например, при проверке жилья имеют значение общая полезная площадь на каждого члена семьи и то, признано ли жильё аварийным. Для отдельных многодетных семей и семей, в которых есть люди с инвалидностью или дети с инвалидностью, предусмотрены исключения по числу легковых автомобилей.

Проданное жильё тоже может иметь значение: новый критерий охватывает пригодное для проживания жильё, отчуждённое в течение 5 лет до обращения. При оценке конкретной ситуации нужно учитывать формулировку критерия и его исключения целиком.

Как подать заявление и получить решение

Заявление принимают через портал электронного правительства и карьерный центр по месту жительства. Жители сельской местности могут обратиться к акиму посёлка, села или сельского округа. Услуга бесплатная.

  1. Подготовьте документы. При личном обращении возьмите удостоверение личности; для других категорий заявителей предусмотрены документы, подтверждающие их статус. При необходимости можно представить копии документов по собственной инициативе.
  2. Подайте заявление. На портале нужно авторизоваться, заполнить запрос, указать счёт для выплаты и подписать заявление электронной цифровой подписью или доступным одноразовым паролем.
  3. Дождитесь обследования материального положения. Участковая комиссия готовит заключение, которое учитывают при решении о помощи.
  4. Проверьте уведомление. При обращении через портал решение приходит в личный кабинет; сведения о назначении или отказе также могут направить на телефон.

    Сроки обжалования отказа и сообщения об изменении обстоятельств
    Причину отказа указывают в уведомлении о решении.

При обращении через портал или карьерный центр срок услуги составляет 15 рабочих дней со дня регистрации пакета документов карьерным центром. При обращении к сельскому акиму указан срок 18 рабочих дней. Если ведомству необходимо запросить сведения у других органов или организаций, формирование пакета документов могут продлить до 30 календарных дней с письменным уведомлением заявителя.

АСП назначают на текущий квартал с месяца обращения и выплачивают ежемесячно. Если в Цифровой карте семьи нет информации о доходах, право на помощь подтверждают ежеквартально. Цифровая карта семьи объединяет сведения, которые государственные органы используют для определения потенциальной нуждаемости.

Что делать при отказе или изменении обстоятельств

Причину отказа должны указать в уведомлении. При подаче через портал она приходит в личный кабинет; при обращении через карьерный центр или акима предусмотрено письменное уведомление и сообщение на телефон.

Сначала проверьте, какое основание указано в решении и какие сведения о семье использованы. Если, например, спор касается дохода или банковской операции, приложите документы, которые помогают объяснить её характер и период. В жалобе укажите, с каким решением вы не согласны и почему, а также свои контактные данные.

Жалобу на административный акт или действие можно подать в административный орган. По общему порядку срок подачи составляет 3 месяца со дня, когда человек узнал о решении или действии; при уважительной причине пропущенный срок могут восстановить. На странице услуги указан общий срок рассмотрения жалобы — 5 рабочих дней, если законом не установлен иной порядок.

Если семья уже получает АСП и обстоятельства, влияющие на право или размер выплаты, изменились, получатель должен сообщить об этом в карьерный центр, а в сельской местности — акиму. На сообщение отведено 10 рабочих дней со дня возникновения таких обстоятельств. Размер помощи может быть пересчитан; неправомерно полученные или излишне выплаченные суммы подлежат возврату.

Часто задаваемые вопросы
Можно ли получить АСП, если есть кредит?
Да. С 2027 года отдельный критерий касается размера неипотечного займа или микрокредита, оформленного в квартале перед обращением. Решение принимают с учётом обстоятельств семьи и применимых критериев.
Могут ли отказать в АСП из-за депозита?
Да, размер вклада может повлиять на заключение комиссии. По правилам с 2027 года учитывают превышение порога в 200 МРП на семью; жилищные строительные сбережения из этого критерия исключены.
Все ли расходы по карте учитывают при проверке?
Нет. Новые критерии исключают налоги и другие обязательные платежи в бюджет, страховые выплаты и переводы между собственными счетами членов семьи.
Нужно ли платить за оформление АСП?
Нет. Государственная услуга по назначению адресной социальной помощи бесплатна.
Как узнать причину отказа?
Причину указывают в уведомлении о решении. Если заявление подано через портал, уведомление размещают в личном кабинете.
Что изменится с 2027 года?
С 1 января 2027 года вступит в силу постановление с условиями предоставления АСП и критериями заключения комиссии об отсутствии необходимости в помощи. В нём перечислены имущественные и банковские критерии, включая пороги для вкладов и новых займов.
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Казахстан

Материал подготовил

Татьяна Муратова Татьяна Муратова
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