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Токаев поручил принять новый Гражданский кодекс до конца 2027 года

Опубликовано:
Гражданский кодекс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил депутатам Курултая и правительству приступить к разработке нового Гражданского кодекса. Документ предлагается принять до конца 2027 года. Об этом глава государства заявил 28 октября в Послании народу Казахстана.

Токаев отметил, что действующий кодекс был принят в 1990-х годах и разрабатывался для экономики переходного периода. За последние три десятилетия страна и мир существенно изменились, в том числе благодаря развитию технологий.

По мнению президента, новый кодекс должен стать правовой основой для перехода к экономике будущего и обеспечить стабильные условия для предпринимателей, инвесторов и граждан.

Глава государства призвал депутатов и правительство незамедлительно начать работу над документом. Окончательный текст нового кодекса и конкретные изменения в регулировании пока не представлены.

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Астана Казахстан

Материал подготовил

Татьяна Муратова Татьяна Муратова
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