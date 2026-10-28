Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил депутатам Курултая и правительству приступить к разработке нового Гражданского кодекса. Документ предлагается принять до конца 2027 года. Об этом глава государства заявил 28 октября в Послании народу Казахстана.

Токаев отметил, что действующий кодекс был принят в 1990-х годах и разрабатывался для экономики переходного периода. За последние три десятилетия страна и мир существенно изменились, в том числе благодаря развитию технологий.

По мнению президента, новый кодекс должен стать правовой основой для перехода к экономике будущего и обеспечить стабильные условия для предпринимателей, инвесторов и граждан.

Глава государства призвал депутатов и правительство незамедлительно начать работу над документом. Окончательный текст нового кодекса и конкретные изменения в регулировании пока не представлены.