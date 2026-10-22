Казахстан наращивает производство рыбы и вкладывает средства в развитие аквакультуры. Однако рост отрасли не снимает вопросов о стоимости продукции, потребительских привычках и доступности рыбы для жителей разных регионов страны, передаёт агентство KZ24news.

В стране расширяют рыбоводческие хозяйства, модернизируют рыбопитомники и готовят новые инвестиционные проекты. По итогам 2025 года в стране вырастили около 23 тыс. тонн товарной рыбы — на 26% больше, чем годом ранее. При этом развитие отрасли пока не снимает вопроса о том, насколько доступна рыбная продукция для населения.

По данным Министерства сельского хозяйства РК, в 2025 году объём рынка рыбной продукции достиг 106,5 тыс. тонн. Импорт составил 55 тыс. тонн, экспорт — 21 тыс. тонн, а объём выращенной рыбы — 23 тыс. тонн. Среднее потребление, по оценке ведомства, увеличилось до 7 кг на человека в год при рекомендованном уровне 11 кг.

Вместе с тем статистика домохозяйств показывает другую картину. По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году жители страны в среднем потребляли 0,8 кг свежей или охлаждённой рыбы в месяц. Этот показатель не отражает потребление всех видов рыбной продукции и морепродуктов, поэтому напрямую сравнивать его с общей оценкой Минсельхоза нельзя.

Рост производства не гарантирует доступности

Один из главных вопросов для потребителей — стоимость рыбы. По данным отраслевой статистики, в августе 2026 года рыба и морепродукты в Казахстане подорожали на 12,3% в годовом выражении. При этом динамика цен заметно различалась между регионами.

Удорожание может ограничивать спрос даже при расширении внутреннего производства. На конечную стоимость влияют расходы на корма, электроэнергию, транспортировку, хранение и переработку. Поэтому для оценки результатов развития аквакультуры важно учитывать не только объёмы выпуска, но и то, как меняются цены для покупателей.

Различия между регионами также имеют значение. Доступность продукции зависит от близости рыбных хозяйств и перерабатывающих предприятий, логистики и ассортимента местных магазинов. Национальные показатели не всегда отражают ситуацию в конкретном городе или сельском районе.

Сможет ли аквакультура изменить ситуацию

В Казахстане сформирован пул из 41 инвестиционного проекта в рыбной отрасли общей стоимостью около 60 млрд теңге. Параллельно ведётся модернизация государственных рыбоводческих предприятий и рыбопитомников.

Эти меры должны способствовать увеличению производства и укреплению продовольственной безопасности. Однако их результативность будет зависеть не только от запуска новых мощностей, но и от способности производителей выпускать востребованную продукцию по конкурентоспособным ценам.

Для оценки эффекта инвестиций необходимо отслеживать, сколько проектов фактически введут в эксплуатацию, насколько вырастет выпуск рыбы, появятся ли новые рабочие места и изменится ли стоимость продукции для конечного потребителя.

Развитие отрасли имеет и экологическое значение. Воспроизводство рыбных ресурсов, сохранение естественных популяций и ответственное использование водоёмов требуют отдельного внимания. Рыба, выращенная в хозяйствах, и восстановление природных популяций решают разные задачи, поэтому успех в одном направлении не заменяет работу в другом.

Рыбная отрасль может стать источником новых рабочих мест и дополнительного предложения продовольствия. Но для потребителя главный результат развития — не количество инвестиционных проектов само по себе, а возможность регулярно покупать качественную рыбу по приемлемой цене.

Поэтому дальнейшая оценка государственной политики должна учитывать сразу несколько показателей: объёмы производства, импорт, динамику цен, региональную доступность продукции и фактическое потребление.

Рост аквакультуры создаёт предпосылки для развития рынка. Насколько эти изменения улучшат положение покупателей, покажут результаты новых проектов и динамика цен в ближайшие годы.