Повар, водитель, электромонтёр, слесарь, механизатор и оператор производственной линии — именно такие специальности сегодня входят в число тех, кого работодателям Казахстана найти сложнее всего. По августовскому срезу 42,3% вакансий на Enbek.kz пришлось на рабочие специальности, сферу услуг и торговли, сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт и операторов оборудования.

Эту оценку привёл вице-президент Центра развития трудовых ресурсов Тахир Аслялиев. При этом речь идёт именно о структуре вакансий за август, а не о том, что 42,3% всех работающих казахстанцев заняты в этих сферах.

Масштаб будущего спроса ещё больше: до 2035 года экономике потребуется около 2,9 млн работников, причём 1,8 млн из них — специалисты рабочих профессий. Об этом 8 сентября сообщило правительство.

Каких работников не хватает больше всего

В свежем интервью Центра развития трудовых ресурсов среди дефицитных профессий прямо названы повара, механизаторы, электромонтёры, слесари, водители и операторы производственных линий. Особенно заметен дефицит кадров в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях, а также в областях Ұлытау и Абай.

В Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях и Шымкенте ситуация противоположная — соискателей относительно больше. Например, в Кызылординской области на одну вакансию приходится более 2,5 соискателя.

На самой бирже Enbek на 27 сентября было около 127,6 тыс. актуальных рабочих мест. Среди крупных профессиональных групп портал показывал более 10 тыс. предложений в образовании, около 6,7 тыс. в производстве, 4,8 тыс. в торговле и складировании, 4,3 тыс. в транспорте и логистике, 2,8 тыс. в строительстве и около 830 в сельском хозяйстве. Актуальную выдачу можно посмотреть на Enbek.

Сколько предлагают: реальные вакансии 27 сентября

KZ24.NEWS посмотрел свежие объявления Enbek, опубликованные непосредственно 27 сентября. Это не средние зарплаты по профессиям, а конкретные предложения работодателей — суммы могут сильно отличаться в зависимости от города, опыта и графика.

сварщик в Экибастузе — от 300 000 ₸, нужен опыт от трёх лет;

слесарь-ремонтник в Экибастузе — от 300 000 ₸;

инженер-электроник на производстве — от 400 000 ₸;

механик автотранспортных средств — от 200 000 ₸;

продавец-кассир в Алматы — 100 000–200 000 ₸, возможна работа без опыта;

техник по установке видеокамер и прокладке кабеля в Астане — 120 000–150 000 ₸;

помощник повара в Актюбинской области — от 85 000 ₸;

официант там же — от 85 000 ₸;

оператор котельной в Акмолинской области — от 110 000 ₸;

для сравнения, системному аналитику в Алматы предлагали 1–1,3 млн ₸.

Например, вакансия сварщика с зарплатой от 300 тыс. ₸ была опубликована сегодня предприятием из Экибастуза. Работодатель требует техническое и профессиональное образование и три года опыта.

В Алматы в тот же день появилась вакансия продавца-кассира с диапазоном 100–200 тыс. ₸. Опыт работы там не требуется, а график — неполный рабочий день.

Почему 42% — не вся картина рынка труда

У показателя 42,3% есть важная оговорка. Он объединяет сразу несколько групп: сферу услуг и торговли, сельское хозяйство, квалифицированных рабочих промышленности, строительства и транспорта, а также операторов оборудования. Поэтому называть все эти вакансии исключительно «рабочими профессиями» было бы неточно.

Кроме того, 8 сентября на заседании правительства министр труда Аскарбек Ертаев приводил другую, более широкую оценку: более половины вакансий на Электронной бирже труда приходится на рабочие профессии. Показатели относятся к разным срезам и классификациям, поэтому напрямую сопоставлять их как одну статистику нельзя.

Во II квартале 2026 года в Казахстане работали около 9,4 млн человек, а уровень безработицы составлял 4,5%, следует из данных Бюро национальной статистики. Наибольшая доля занятых приходится на торговлю — 16,8%, затем идут образование, промышленность и сельское хозяйство.

KZ24.NEWS ранее разбирал Enbek и выяснил, что отдельные августовские вакансии предлагали более 2 млн ₸ в месяц. Однако такие объявления относятся к верхней части рынка и не показывают типичный заработок массовых рабочих профессий.

Также 24 сентября KZ24.NEWS писал о прогнозе потребности в 2,9 млн специалистов до 2035 года. Поэтому главный новый смысл нынешнего материала — не сама долгосрочная цифра, а конкретный ответ на вопрос, кого работодатели ищут уже сейчас и какие деньги предлагают.