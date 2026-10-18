В Карагандинской области отметили специалистов, которые не только добиваются профессиональных успехов, но и помогают молодым коллегам осваивать профессию, перенимать опыт и уверенно начинать трудовой путь. Региональный конкурс на звание лучших наставников работающей молодёжи организовало Управление координации занятости и социальных программ области. В номинации «Лучший наставник» победу одержал токарь предприятия Qarmet Machinery. Его успех — признание не только личного профессионализма, но и важной роли наставничества в подготовке молодых кадров.

Для Жараскана Абдрешова наставничество — это гораздо больше, чем передача профессиональных навыков. За годы работы он накопил богатый производственный опыт, которым сегодня охотно делится с молодыми коллегами. Его задача — не просто научить тонкостям профессии, но и помочь начинающим специалистам уверенно встать на трудовой путь, избежать типичных ошибок и найти своё место в производственном коллективе. Ведь настоящий наставник не только передаёт знания, но и своим примером учит ответственности, мастерству и преданности выбранному делу.

«Мы тесно взаимодействуем с угольным департаментом в Темиртау. Работа нашего предприятия не прекращается ни на минуту. Благодаря изготовлению оборудования производство развивается и движется вперёд. И за каждым нашим достижением стоит неустанный труд таких опытных специалистов, как Жараскан Абдрешов», — отмечает главный инженер ТОО «Qarmet Machinery» Виктор Лысенко.

Точность до миллиметра, внимание к каждой детали и годы практики — таковы главные составляющие мастерства Жараскана Абдрешова. За годы работы на производстве токарное дело стало для него не просто профессией, а настоящим призванием. В этой работе важна каждая мелочь. Здесь нельзя действовать наспех: малейшая ошибка в расчётах или настройке оборудования может сказаться на качестве готового изделия. Поэтому токарь должен обладать не только профессиональными знаниями и навыками, но и выдержкой, внимательностью и ответственным отношением к делу. Именно эти качества приходят с опытом и становятся основой настоящего мастерства.

«Токарная обработка металла и работа на станке требуют большой ответственности и предельной внимательности. Прежде всего, важно соблюдать осторожность и правила безопасности. Именно благодаря этому удаётся успешно выполнять поставленные задачи. Участие в конкурсе, посвящённом трудовым достижениям, стало особенным событием в моей жизни. Оно ещё больше укрепило моё чувство ответственности за свою повседневную работу», — рассказывает токарь Жараскан Абдрешов.

Молодым специалистам Жараскан Абдрешов на практике показывает, как правильно работать на станке, знакомит с тонкостями производственного процесса и обращает внимание на нюансы, которые невозможно освоить исключительно по учебникам. По его убеждению, именно практический опыт помогает молодым работникам глубже понять профессию и научиться применять полученные знания в реальных условиях.

«На производстве важно действовать обдуманно и строго соблюдать все требования безопасности. К нам приходит много молодых специалистов, которые хотят учиться и набираться опыта. Я не только слежу за бесперебойной работой автоматизированного оборудования, но и стараюсь внимательно контролировать действия молодых работников во время обучения, чтобы вовремя подсказать им и помочь избежать ошибок. Работа на производстве всегда была моим призванием», — рассказывает токарь Жараскан Абдрешов.

При этом сам наставник уверен: учиться необходимо на протяжении всей профессиональной жизни. Производство не стоит на месте, совершенствуются технологии, обновляется оборудование, появляются новые требования к работе. Поэтому даже многолетний опыт не отменяет необходимости постоянно развиваться, осваивать новые знания и совершенствовать своё мастерство.

Для Жараскана Абдрешова настоящее мастерство заключается не только в умении безупречно выполнять свою работу, но и в готовности делиться накопленным опытом с молодым поколением. Ведь именно сегодняшние ученики и начинающие специалисты завтра продолжат производственные традиции, развивая своё дело и внося вклад в развитие предприятия. И в этом он видит одну из главных ценностей наставничества — возможность передать не только профессиональные знания, но и ответственное отношение к труду.