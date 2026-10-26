Отставка Уразбахтина из «Кайрата»: кто заменит тренера

Рафаэль Уразбахтин покинул пост главного тренера алматинского «Кайрата» 26 октября 2026 года. Специалист сам подал в отставку, а руководство удовлетворило его заявление, сообщил клуб. Временно команду возглавит Жора Арутюнян, ранее руководивший «Кайрат-Жастар».

Об отставке Уразбахтина из «Кайрата» объявили на следующий день после ничьей с «Актобе» — 2:2, которая лишила алматинцев возможности защитить чемпионский титул. Сам клуб не назвал потерю шансов на золото причиной ухода: в официальном сообщении указано только, что инициатива исходила от тренера.

Четыре очка, которые уже не отыграть

После 29 туров у «Кайрата» 64 очка, у «Ордабасы» — 68. Эти показатели отражены в таблице лиги. До конца чемпионата остался один матч: даже победа позволит алматинцам набрать максимум 67 очков, по расчётам KZ24.NEWS.

Таким образом, «Кайрат» уже гарантировал себе второе место, а шымкентский «Ордабасы» досрочно стал чемпионом. О развязке борьбы за золото 25 октября писал KZ24.NEWS.

Арутюнян будет готовить команду к домашней встрече с «Алтаем» из Усть-Каменогорска. По календарю лиги, заключительный матч чемпионата пройдёт 31 октября в Алматы. Постоянный преемник Уразбахтина в сообщении клуба не назван.

Два чемпионства и дебют в Лиге чемпионов

Уразбахтин возглавил основную команду в сентябре 2024 года и в том же сезоне привёл её к чемпионству Казахстана. В 2025-м «Кайрат» завоевал Суперкубок страны и защитил титул. О втором золоте подряд сообщал KZ24.NEWS ровно год назад — 26 октября 2025 года.

При Уразбахтине алматинцы также впервые в истории вышли в общий этап Лиги чемпионов УЕФА. В сезоне 2026 года команда пробилась в общий этап Лиги конференций.

В прощальном сообщении «Кайрат» поблагодарил тренера за работу, профессионализм и вклад в историю клуба, пожелав успехов в дальнейшей карьере.