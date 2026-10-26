FlyArystan 26 октября выполнила первый прямой рейс из Астаны в китайский Инин, также известный как Кульджа. Airbus A320 вылетел из столицы в 07:55, провёл в воздухе 2 часа 25 минут и после прибытия в Синьцзян был встречен традиционной водяной аркой.

Факт выполнения первого рейса подтвердил собственный корреспондент Kazinform. Рейс получил номер FS7989. Теперь самолёты между Астаной и Инином будут летать трижды в неделю — по понедельникам, средам и субботам.

Вылет из Астаны запланирован на 07:55, прибытие в Инин — на 13:20 по местному времени. Обратный FS7990 отправляется в 15:20 и прибывает в Астану в 14:50. Необычная разница во времени на табло объясняется часовыми поясами: фактическая продолжительность обратного перелёта составляет около двух с половиной часов.

Билеты из Астаны предлагаются от 35 тыс. ₸

На момент проверки официальный сайт FlyArystan показывал минимальную цену по направлению Астана — Инин от 35 тыс. ₸ в одну сторону. Из Инина в Астану — от 25,8 тыс. ₸. Это тарифы «от»: фактическая цена зависит от даты и наличия мест, следует из сайта перевозчика.

В базовом тарифе предусмотрено одно место ручной клади весом до 7 кг и размером до 56 × 23 × 36 см. Зарегистрированный багаж в минимальную стоимость не входит и приобретается отдельно либо в составе расширенного пакета. Для рейсов в Инин бесплатная онлайн-регистрация открывается за 72 часа до вылета, а билеты сейчас доступны до 27 марта 2027 года.

Для граждан Казахстана действует безвизовый режим с Китаем. Находиться в КНР без визы можно до 30 календарных дней за одну поездку и суммарно не более 90 дней в течение 180-дневного периода, напоминает МИД. Иностранные пассажиры также заполняют въездную карточку; с ноября 2025 года её можно оформить через официальные электронные сервисы китайской миграционной службы либо заполнить при прохождении границы.

Первоначально рейс собирались запускать позже и реже

Интересная деталь — финальное расписание оказалось интенсивнее первоначального. В августе FlyArystan анонсировала старт на 28 октября и два рейса в неделю — по средам и субботам. Позднее начало полётов перенесли на 26 октября и добавили понедельник.

Инин для перевозчика уже не новый рынок. В мае 2025 года FlyArystan открыла маршрут Алматы — Инин, а в 2026 году увеличила его частоту до четырёх рейсов в неделю. Новый рейс из Астаны стал вторым маршрутом компании непосредственно в Инин.

Всего FlyArystan сейчас выполняет четыре прямых маршрута между Казахстаном и Синьцзян-Уйгурским автономным районом: из Алматы и Астаны в Инин, а также из Астаны и Актау в Урумчи.

FlyArystan заявила о лидерстве среди иностранных перевозчиков в Синьцзяне

Президент FlyArystan Йохан Эйдхаген после первого рейса заявил, что компания стала крупнейшим иностранным авиаперевозчиком в Синьцзяне. По его словам, прямые направления востребованы у туристов, деловых пассажиров и торговых компаний.

При этом публичной сравнительной статистики всех иностранных авиакомпаний Синьцзяна в сообщении не приведено, поэтому корректнее считать заявление о лидерстве оценкой самого перевозчика, а не независимым рейтингом.

Данных о загрузке первого рейса Астана — Инин FlyArystan также пока не раскрыла. Судить о потенциальном спросе можно лишь косвенно: алматинский маршрут в Инин после запуска в 2025 году получил дополнительные частоты уже в следующем сезоне.